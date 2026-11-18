Times of Israel: Η Τεχεράνη επεκτείνει τη δράση της στα Βαλκάνια – Το σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα και η πρόταση για τη Μοσάντ στην Κύπρο

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υπηρεσίες ασφαλείας Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας εξάρθρωσαν τον Νοέμβριο του 2026 δίκτυο που σχεδίαζε τη δολοφονία Ισραηλινού στελέχους, συλλαμβάνοντας πέντε άτομα για εμπλοκή στην υπόθεση.

Οι συλληφθέντες δρούσαν υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου, χρησιμοποιώντας εγκληματικά δίκτυα και διαθέτοντας οπλισμό για την υλοποίηση της επίθεσης, γεγονός που αναδεικνύει κενά ασφαλείας στην περιοχή.

Η ανάλυση επισημαίνει τη μακρόχρονη δραστηριότητα ιρανικών δικτύων στα Βαλκάνια, προτείνοντας τη δημιουργία ενός μόνιμου περιφερειακού κέντρου πληροφοριών με έδρα τη Λευκωσία.

Το προτεινόμενο κέντρο θα συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών της περιοχής, χρησιμοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την έγκαιρη πρόληψη μελλοντικών απειλών.

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Η εξάρθρωση, στις 17 Νοεμβρίου 2026, ενός δικτύου που φέρεται να σχεδίαζε δολοφονία Ισραηλινού στελέχους εταιρείας με έδρα την Ελλάδα φέρνει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την αυξανόμενη δράση του Ιράν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συνεργασία των ελληνικών και των βορειομακεδονικών υπηρεσιών ασφαλείας, αναδεικνύοντας, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύεται στους Times of Israel, ένα σημαντικό κενό ασφαλείας στην περιοχή.

Οι δύο χώρες συνεργάζονταν από τις αρχές του 2026, με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας της Βόρειας Μακεδονίας (ANB) και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) να συμμετέχουν στην εξάρθρωση του δικτύου. Συνελήφθησαν πέντε πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, τέσσερις στα Σκόπια και ένας στην Ελλάδα, ο οποίος στη συνέχεια εκδόθηκε στη γειτονική χώρα, ενώ ένας έκτος ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα φέρεται να ενεργούσε υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού υπηκόου Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέ, ο οποίος περιγράφεται ως συνεργάτης του ιρανικού καθεστώτος και συνδέεται με τον βαρόνο ναρκωτικών Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι. Τα μέλη του δικτύου είχαν ήδη πραγματοποιήσει προπαρασκευαστικές ενέργειες και είχαν οργανώσει την υλικοτεχνική υποστήριξη για τη δολοφονία του Ισραηλινού στελέχους.

Κατά τις έρευνες, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν όπλα, πυρομαχικά, χειρόγραφες σημειώσεις και χάρτες με σημειωμένες συγκεκριμένες τοποθεσίες που συνδέονταν με τον σχεδιασμό της επίθεσης.

Times of Israel: Το ιστορικό αποτύπωμα του Ιράν στα Βαλκάνια από τον πόλεμο της Βοσνίας

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται, σύμφωνα με την ανάλυση, σε μια μακρόχρονη παρουσία ιρανικών δικτύων στα Βαλκάνια. Η Τεχεράνη φέρεται να αξιοποίησε για πρώτη φορά συστηματικά την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, την περίοδο 1992-1995.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μονάδες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) διακίνησαν περίπου 14.000 τόνους οπλισμού μέσω της Κροατίας προς τις βοσνιακές δυνάμεις, από τον Μάιο του 1994 έως τον Ιανουάριο του 1996.

Οι διαδρομές λαθρεμπορίου που δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο φέρεται να αποτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση δικτύων πληροφοριών και εγκληματικών διασυνδέσεων, τα οποία, σύμφωνα με την ανάλυση, δεν εξαρθρώθηκαν ποτέ πλήρως από τις περιφερειακές αρχές.

Σήμερα, η παρουσία αυτών των δικτύων θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς το Ιράν φέρεται να αξιοποιεί εγκληματικές οργανώσεις ως ενδιάμεσους για επιχειρήσεις στο εξωτερικό, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να αρνείται οποιαδήποτε άμεση εμπλοκή.

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Times of Israel: Χιλιάδες Ισραηλινοί σε Ελλάδα και Κύπρο – Οι ανησυχίες για την ασφάλεια

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αυξανόμενη παρουσία Ισραηλινών στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ανάλυση, σχεδόν 20.000 Ισραηλινοί έχουν εγκατασταθεί στην Κύπρο, την οποία θεωρούν πλέον μόνιμη κατοικία τους.

Επιπλέον, την περίοδο 2021-2024 καταγράφηκαν 3.851 μεταβιβάσεις ακινήτων και συμβόλαια αγοραπωλησίας με Ισραηλινούς αγοραστές στη Λάρνακα, την Πάφο και τη Λεμεσό.

Παράλληλα, περισσότεροι από 10.000 Ισραηλινοί φέρεται να μετεγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά τις αναχωρήσεις που ακολούθησαν τα γεγονότα του 2023.

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Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί βρίσκονται σε μια γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών αντιμετωπίζουν ως πρόσφορο πεδίο δράσης.

Η ανησυχία ενισχύεται από στοιχεία για τη χρήση εγκληματικών δικτύων από την Τεχεράνη. Ερευνητές κατέγραψαν 54 επιχειρήσεις του Ιράν στο εξωτερικό μεταξύ 2021 και 2024, εκ των οποίων οι 16 φέρεται να πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή εγκληματιών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μάλιστα, η MI5 έχει καταγράψει 25 σχέδια επιθέσεων που υποστηρίζονταν από το Ιράν και είχαν ως στόχο κατοίκους της χώρας από τον Ιανουάριο του 2022, ενώ περισσότερες από 50 σχετικές συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης.

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Times of Israel: Η στρατηγική σημασία των Βαλκανίων και τα κενά συνεργασίας

Πέρα από την απειλή για τους πολίτες, η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δυτική αμυντική αρχιτεκτονική. Τα Βαλκάνια ελέγχουν κρίσιμους αεροπορικούς και χερσαίους διαδρόμους που συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Κεντρική Ευρώπη, ενώ στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο φιλοξενούν σημαντικές υποδομές και μέσα που συνδέονται με τις αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ.

Η ανάλυση επισημαίνει ότι οι βαθιά εδραιωμένες εγκληματικές δομές σε χώρες όπως η Βόρεια Μακεδονία προσφέρουν στην Τεχεράνη έτοιμους διαύλους για τη στρατολόγηση συνεργατών και την οργάνωση επιχειρήσεων.

Παρά την αποτελεσματικότητα που έχουν επιδείξει κατά καιρούς η Μοσάντ και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες πληροφοριών, απουσιάζει ένας μόνιμος και θεσμοθετημένος μηχανισμός περιφερειακής συνεργασίας. Αυτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δημιουργεί κενά που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ιρανικές επιχειρησιακές ομάδες, ειδικά όταν οι δραστηριότητές τους εκτείνονται σε περισσότερες από μία χώρες.

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Times of Israel: Η πρόταση για μόνιμο μηχανισμό της Μοσάντ με έδρα τη Λευκωσία

Ως απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, ο συντάκτης της ανάλυσης προτείνει τη δημιουργία ενός μόνιμου περιφερειακού κέντρου πληροφοριών και συντονισμού με την ονομασία «Balkan Counter-Proxy Fusion Cell», το οποίο θα εδρεύει στη Λευκωσία και θα λειτουργεί υπό την πρωτοβουλία της Μοσάντ.

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Στο προτεινόμενο σχήμα θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι αξιωματικοί σύνδεσμοι από τη Μοσάντ, την ελληνική ΕΥΠ, την κυπριακή ΚΥΠ και τη βορειομακεδονική ANB, καθώς και από επιλεγμένες υπηρεσίες της Αλβανίας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας.

Βασική αποστολή του θα είναι η δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων για πρόσωπα και εγκληματικά δίκτυα που συνδέονται με το Ιράν, η ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και ο συντονισμός επιχειρήσεων για την εξουδετέρωση απειλών σε διασυνοριακό επίπεδο.

Παράλληλα, προτείνεται η συγκρότηση κοινών μονάδων για την αντιμετώπιση των εγκληματικών δικτύων που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι της Τεχεράνης. Οι μονάδες αυτές θα επικεντρώνονται στην καταγραφή οικονομικών συναλλαγών, περιουσιακών στοιχείων και δικτύων εφοδιασμού που χρησιμοποιούνται από πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τις ιρανικές επιχειρήσεις.

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Σύμφωνα με την προτεινόμενη κατανομή αρμοδιοτήτων, η Μοσάντ θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για τον εντοπισμό στόχων, ενώ οι υπηρεσίες των βαλκανικών χωρών θα αναλαμβάνουν τις συλλήψεις και τις επιχειρήσεις στο εσωτερικό της δικαιοδοσίας τους.

Times of Israel: «Ασπίδα» πρόληψης με τεχνητή νοημοσύνη και κοινές ασκήσεις

Η πρόταση περιλαμβάνει ακόμη τη δημιουργία ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, με την ονομασία «Balkan Periphery Shield», ο οποίος θα συνδυάζει ομάδες άμεσης επέμβασης με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα παρακολουθούνται ασυνήθιστες κινήσεις στα σύνορα, στη θαλάσσια κυκλοφορία και στις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ Ιράν, Τουρκίας και των χωρών της περιοχής.

Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία μιας μόνιμης ομάδας προσομοίωσης απειλών, στην οποία θα συμμετέχουν η Μοσάντ και οι βαλκανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η ομάδα θα πραγματοποιεί ανά τρίμηνο ασκήσεις προσομοίωσης σεναρίων ιρανικών επιχειρήσεων μέσω εγκληματικών δικτύων, με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και την αποτελεσματικότερη αντίδραση των αρχών.

Το βασικό επιχείρημα της ανάλυσης είναι ότι η αντιμετώπιση της ιρανικής δραστηριότητας δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται σε αντιδράσεις μετά την αποκάλυψη σχεδίων επιθέσεων. Αντίθετα, απαιτείται ένας μόνιμος μηχανισμός αποτροπής και συνεργασίας, με επίκεντρο τη Λευκωσία και συμμετοχή των χωρών των Βαλκανίων.

Όπως καταλήγει το δημοσίευμα, εάν το Ισραήλ και οι περιφερειακοί του εταίροι δεν προχωρήσουν στη θεσμοθέτηση μιας τέτοιας συνεργασίας, η Τεχεράνη θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα εγκληματικά δίκτυα της περιοχής ως δίαυλο για επιχειρήσεις εναντίον ισραηλινών στόχων στην Ευρώπη.

(Με πληροφορίες από TimesofIsrael)