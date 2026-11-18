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Το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου, έχοντας αναλάβει την υλικοτεχνική υποστήριξη της επιχείρησης.

Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας εντόπισαν έξι εμπλεκόμενα πρόσωπα με εγκληματικό υπόβαθρο, ενώ κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, όπλα, πυρομαχικά και σχεδιαγράμματα τοποθεσιών.

Αν και δημοσιεύματα αναφέρουν ως πιθανό στόχο στέλεχος εταιρείας τεχνολογίας ή αμυντικών συστημάτων, η επίσημη ταυτότητά του παραμένει έως τώρα αδιευκρίνιστη.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, καθώς παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον πλήρη σχεδιασμό και την πιθανή εμπλοκή επιπλέον συνεργών.

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Μια υπόθεση με σοβαρές διαστάσεις για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας και τις σχέσεις Ιράν–Ισραήλ αποκαλύφθηκε έπειτα από συνεργασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με τις υπηρεσίες της Βόρειας Μακεδονίας και άλλες ξένες υπηρεσίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται δίκτυο προσώπων που, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου και προετοίμαζε στοχευμένη δολοφονία στην Ελλάδα.

Πέντε εμπλεκόμενοι και ένας ακόμη καταζητούμενος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών της Βόρειας Μακεδονίας, εντοπίστηκαν ύποπτοι υπήκοοι της χώρας. Το Associated Press αναφέρει τέσσερις κρατουμένους, έναν σε κατ’ οίκον περιορισμό και έναν έκτο ύποπτο που αναζητείται. Στις έρευνες κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, σημειώσεις, σχεδιάγραμμα τοποθεσίας, όπλα και πυρομαχικά. Η έρευνα φέρεται να είχε αρχίσει στις αρχές του 2026.

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Ποιος ήταν ο στόχος στην Ελλάδα

Η ταυτότητα του στόχου δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Η Καθημερινή και το ισραηλινό Ynet, επικαλούμενα πηγές, κάνουν λόγο για Ισραηλινό στέλεχος εταιρείας στην Ελλάδα. Ο ΣΚΑΪ αναφέρει σύνδεση με επιχείρηση τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων. Άλλα δημοσιεύματα παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές, συνεπώς απαιτείται επιφύλαξη.

Ynet: Η αναφερόμενη συνδρομή της Μοσάντ

Το ισραηλινό Ynet, σε ρεπορτάζ του Itamar Eichner, αναφέρει ότι η Μοσάντ προσέφερε κρίσιμες πληροφορίες στις ελληνικές και βορειομακεδονικές αρχές. Η συμμετοχή αυτή αποδίδεται σε δημοσιογραφικές πηγές και δεν αποτελεί ανεξάρτητα επιβεβαιωμένη δημόσια ανακοίνωση των ελληνικών αρχών.

Jerusalem Post και Times of Israel

Η Jerusalem Post εστιάζει στον Ιρανό Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ και στις φερόμενες διασυνδέσεις του με τον Νατζί Σαρίφι Ζινταστί, ο οποίος έχει απασχολήσει αμερικανικές έρευνες. Οι Times of Israel δημοσίευσαν ανταπόκριση του AFP με τις δηλώσεις του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, Μπόγιαν Χριστόφσκι.

Reuters: Η διεθνής διάσταση

Το Reuters μετέδωσε στις 17 Νοεμβρίου ότι ύποπτος συνελήφθη στην Ελλάδα στις 12 Νοεμβρίου και παραδόθηκε στις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Επικαλούμενο Έλληνες αξιωματούχους πληροφοριών, ανέφερε ότι ένας εμπλεκόμενος ενδέχεται να έδωσε στοιχεία για τις επαφές με τον φερόμενο Ιρανό καθοδηγητή. Το Ιράν δεν είχε απαντήσει άμεσα στο αίτημα σχολιασμού του πρακτορείου.

Associated Press: Τα κατασχεμένα στοιχεία

Το Associated Press περιγράφει τα κατασχεμένα ευρήματα και τις διασυνδέσεις του Ζινταστί με υποθέσεις που ερευνούν οι αμερικανικές αρχές. Η ανάλυση των συσκευών και των σημειώσεων ενδέχεται να αποσαφηνίσει το στάδιο προετοιμασίας και τους πιθανούς συνεργούς.

Τι ανακοίνωσαν οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας

Ο επικεφαλής της ANB, Μπόγιαν Χριστόφσκι, περιέγραψε δίκτυο προσώπων με εγκληματικό υπόβαθρο που φέρονται να είχαν αναλάβει προετοιμασία και υλικοτεχνική υποστήριξη. Το Euronews αναφέρει επιχειρήσεις σε τέσσερις τοποθεσίες με συμμετοχή αντιτρομοκρατικών δυνάμεων.

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Τι γράφουν τα μέσα της Βόρειας Μακεδονίας

Η Sloboden Pečat κάνει λόγο για έξι πρόσωπα ηλικίας 22 έως 73 ετών από Σκόπια και Κουμάνοβο. Το τηλεοπτικό Telma αναφέρει ότι οι ύποπτοι ήταν γνωστοί στις διωκτικές αρχές και μεταδίδει πληροφορίες για εντοπισμό προσώπου στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η Nezavisen Vesnik αναδεικνύει τη δεκάμηνη έρευνα, το MKD.mk τις δηλώσεις Χριστόφσκι, ενώ το Sakam Da Kažam τη συνεργασία υπηρεσιών. Το Infomax αναπαράγει πληροφορίες για τη Μοσάντ και το A1on καταγράφει αντικρουόμενες εκδοχές για την ταυτότητα του στόχου.

Το προηγούμενο του 2023

Τον Μάρτιο του 2023 οι ελληνικές αρχές είχαν ανακοινώσει εξάρθρωση σχεδίου επίθεσης κατά εβραϊκού στόχου στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία ότι οι δύο υποθέσεις συνδέονται επιχειρησιακά.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους στρατολόγησης προσώπων του οργανωμένου εγκλήματος για επιχειρήσεις με πιθανό διεθνές υπόβαθρο, καθώς και την αξία της συνεργασίας υπηρεσιών πληροφοριών. Παραμένουν ανοικτά η ακριβής ταυτότητα του στόχου, η χρηματοδότηση, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η ύπαρξη άλλων συνεργών. Η ενοχή των υπόπτων δεν έχει κριθεί δικαστικά.

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Διεθνείς πηγές τεκμηρίωσης

Reuters: https://www.reuters.com/world/middle-east/north-macedonia-greece-say-they-uncovered-iran-linked-assassination-plot-2026-11-17/

Ynet: https://www.ynetnews.com/article/sycajq90fg

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Jerusalem Post: https://www.jpost.com/international/article-915213

Times of Israel: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/north-macedonia-foils-iranian-linked-terror-plot-in-neighboring-greece/

Euronews: https://www.euronews.com/2026/11/17/north-macedonia-prevents-terrorist-assassination-plot-targeting-person-in-greece

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Sloboden Pečat, Telma, Nezavisen Vesnik, MKD.mk, Sakam Da Kažam, Infomax, A1on: δημοσιεύματα 17–18 Νοεμβρίου 2026

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