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Μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπεία και σειρά κακουργημάτων κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΥΠ και θύμα υποκλοπής μέσω του Predator.

Η αναφορά, που υπογράφεται από τον δικηγόρο Απόστολο Πόντα, στρέφεται κατά των τεσσάρων επιχειρηματιών που έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών και κάνει λόγο για κατασκοπική δράση που «απειλεί την εθνική ασφάλεια».

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Τα αδικήματα που αποδίδει στην υπόθεση, πλην της κατασκοπείας, αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβίασης απορρήτου συνομιλιών κ.ά. Στο δικόγραφο τονίζεται ότι η περίπτωση της επιμόλυνσης του κινητού του κ. Παπαδόπουλου με το κακόβουλο λογισμικό, συνιστά από μόνη της κατασκοπεία εξαιτίας του συνόλου των καθηκόντων του.

Το ανώτερο εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ τονίζει στην προσφυγή του, ότι η ιδιότητα του, η υπηρεσιακή του δραστηριότητα και το σύνολο των καθηκόντων του που αφορούν τη διαχείριση απολύτως ευαίσθητων πληροφοριών «ικανών αν διαρρεύσουν να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια» καθιστούν την επιμόλυνση που υπέστη πράξη κατασκοπείας .

Με την αναφορά ζητείται να διευρυνθεί ο κύκλος των ερευνών των δικαστικών αρχών, ώστε να αποκαλυφθεί όλο το δίκτυο της κατασκοπικής δραστηριότητας και να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που συμμετέχουν ή συνέδραμαν σε αυτό είτε ως ηθικοί αυτουργοί, είτε ως συναυτουργοί ή συνεργοί.

Σε δηλώσεις του μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς, ο κ. Πόντας σημείωσε ότι η περίπτωση του εντολέα του αποτελεί από μόνη της «ένα νέο στοιχείο» για το θέμα υποκλοπών μέσω του Predator και τόνισε ότι η υπόθεση του εν ενεργεία στελέχους της ΕΥΠ «δεν έχει περαιωθεί από τις διατάξεις του Αρείου Πάγου, αντιθέτως υποβοηθά το έργο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η οποία αξιολόγησε ότι δεν είχαν εισέλθει καινούργια στοιχείο που αφορούσαν την κατασκοπεία».

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ