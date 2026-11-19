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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταγράφηκε να προσφέρει το χέρι του στον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, όταν εκείνος δυσκολεύτηκε για λίγο να ανέβει σε κυλιόμενη σκάλα, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Σενζέν της Κίνας.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στον λογαριασμό ταχείας ενημέρωσης του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα X, ο Τραμπ φαίνεται να απλώνει το χέρι του προς τον Σι, λέγοντάς του: «Πιάσε το χέρι μου», καθώς ο Κινέζος πρόεδρος ετοιμάζεται να ανέβει στην κυλιόμενη σκάλα.

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President Trump reaching out to hold President Xi as he stepped onto the escalator and reminding him to keep his balance. pic.twitter.com/b9vUDnkNUV — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) November 19, 2026

Οι δύο πρόεδροι κατευθύνονταν προς τη συνάντησή τους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς επαφών υψηλού επιπέδου μεταξύ του Τραμπ, του Σι και του Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου. Ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών, οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν, καθώς και το εμπόριο, συγκαταλέγονται στα βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει ξεχωριστές διμερείς συναντήσεις με τον Σι και τον Πούτιν, προτού οι τρεις ηγέτες συμμετάσχουν σε μια ιστορική τριμερή συνάντηση.

Με πληροφορίες από: indiatoday.in