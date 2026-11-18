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Η συνάντηση θα διεξαχθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC, παράλληλα με τις επαφές τους με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας, επικαλούμενος τις μεγάλες απώλειες του ρωσικού στρατού στο πεδίο των μαχών.

Η προηγούμενη κατ’ ιδίαν επαφή των δύο ηγετών στην Αλάσκα το 2025 ολοκληρώθηκε χωρίς την οριστικοποίηση συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

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Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστή διμερή συνάντηση την Πέμπτη στην Κίνα, με βασικό φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η επαφή των δύο προέδρων θα γίνει παράλληλα με την προγραμματισμένη τριμερή συνάντησή τους με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Associated Press, ενόψει των διπλωματικών επαφών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της APEC στη Σεντζέν. Η επικείμενη συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα είναι η πρώτη κατ’ ιδίαν συνομιλία Τραμπ και Πούτιν μετά την επαφή τους στην Αλάσκα το 2025, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

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Τραμπ: «Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίλυσης του πολέμου στην Ουκρανία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ θα μπορούσαν να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Παρότι συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου είχαν προηγουμένως αποκλείσει το ενδεχόμενο να συζητηθεί το Ουκρανικό, ο ίδιος δήλωσε την Τρίτη ότι οι μεγάλες απώλειες του ρωσικού στρατού, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στρατιώτες κάθε μήνα, δημιουργούν περιθώρια για την επίτευξη συμφωνίας.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Θα έχουμε μια καλή συνάντηση για το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, σύμφωνα με το Associated Press.

Η συνάντηση στην Αλάσκα που δεν έφερε συμφωνία

Η τελευταία κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ και Πούτιν πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου 2025 στην Αλάσκα και διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες. Παρά τις προσδοκίες για πρόοδο προς την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Στις κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση, ο Πούτιν έκανε λόγο για μια «κατανόηση» που επιτεύχθηκε σχετικά με την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Από την πλευρά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές, σημειώνοντας ότι είχε σημειωθεί πρόοδος, αλλά ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», αναφέρει το Reuters.