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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε από σήμερα, την τριήμερη παύση των πληγμάτων κατά του Κιέβου, στο πλαίσιο των προετοιμασιών μιας επίσκεψης αμερικανικής αντιπροσωπείας, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί σήμερα, με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ο Πεσκόφ, στο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

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Η προσωρινή παύση έρχεται μία ημέρα μετά τη ρωσική επίθεση με drone στην έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, από την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι. Το χτύπημα σημειώθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων και προκάλεσε νέες ανησυχίες για κλιμάκωση της σύγκρουσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ