Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ρωσία πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα κατά αεροδρομίων στο Κίεβο και στο Μπορίσπιλ, τα οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ως αντίδραση στις συζητήσεις για την άφιξη Αμερικανών απεσταλμένων.

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναμένονται στο Κίεβο για να παρουσιάσουν πρόταση ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας προηγουμένως συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε την τήρηση κατάπαυσης του πυρός από τις δύο πλευρές καθ' όλη τη διάρκεια των διπλωματικών συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επίσημη απάντηση από τη ρωσική πλευρά.

Παράλληλα, ρωσική επίθεση στην πόλη Καμιανσκέ προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε, εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια.

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Η Ρωσία έπληξε αεροδρόμια στην πρωτεύουσα Κίεβο της Ουκρανίας, αλλά και στη γειτονική πόλη Μπορίσπιλ, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ουκρανικός εναέριος χώρος είναι κλειστός από την εισβολή της Ρωσίας, τον Φεβρουάριο του 2022.

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Ωστόσο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι αξιωματούχοι συζήτησαν την πιθανότητα, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να χρησιμοποιήσουν αεροσκάφος για την αναμενόμενη επίσκεψή τους, αύριο στο Κίεβο.

“Ξεκάθαρα αυτά τα πλήγματα της Ρωσίας κατά αεροδρομίων, αποτελούν αντίδραση στις συζητήσεις και τις προετοιμασίες για την πιθανότητα, η αμερικανική πλευρά να χρησιμοποιήσει ένα αεροσκάφος για να ταξιδέψει στην Ουκρανία και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Κιέβου ή στο αεροδρόμιο της πόλης Μπορίσπιλ” ανέφερε σήμερα ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, Telegram app.

Last night, the Russians struck a civilian enterprise in Kamianske, in the Dnipro region, killing four people and injuring five others. My condolences to their families and loved ones. Ordinary residential buildings were damaged in many regions – in Kherson, Boryspil, and the… pic.twitter.com/e9W8OvFA2Q — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2026

“Ρωσικά drones ιρανικής κατασκευής Shahed, στο πλαίσιο αντίδρασης στην αμερικανική διπλωματία”.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ αναμένονται στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο, μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσουν τα πράγματα, και μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

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Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα πάνε πρώτα στη Μόσχα για συναντήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σήμερα, στη συνέχεια αύριο Κυριακή στο Κίεβο για να δουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διευκρίνισε αν η πρόταση που μεταφέρουν οι απεσταλμένο του περιλαμβάνει παραχώρηση εδάφους εκ μέρους της Ουκρανίας, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί προηγουμένως, όμως είπε «Έχουμε μια ιδέα για ειρήνη».

Θα είναι η πρώτη φορά που οι Κούσνερ και Γουίτκοφ θα πάνε στο Κίεβο, μια πόλη που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο. Οι δυο Αμερικανοί απεσταλμένοι έχουν ήδη πάει στη Μόσχα, η τελευταία φορά ήταν τον Ιανουάριο.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέδωσε τον πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε με την επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, σε «πρόβλημα προσωπικότητας» ανάμεσα στον Ζελένσκι και στον Πούτιν.

Ο Ζελένσκι πρότεινε να τηρηθεί κατάπαυση πυρός με τη Ρωσία στη διάρκεια της περιοδείας των Αμερικανών απεσταλμένων.

«Δεν θα υπάρξουν αεροπορικά πλήγματα από την πλευρά μας, και η Ρωσία πρέπει, σε αντάλλαγμα, να διασφαλίσει κατάπαυση πυρός –χωρίς να εξαπολύσει αεροπορικά πλήγματα– καθ΄ όλη την απαραίτητη διάρκεια διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών», δήλωσε ο Ζελένσκι στο διάγγελμά του το βράδυ της Παρασκευής.

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Η Μόσχα δεν έχει προσώρας επιβεβαιώσει την επίσκεψη, ούτε έχει απαντήσει στην πρόταση του Β. Ζελένσκι. Και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης Καμιανσκέ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Η επίσκεψη, ένα ασυνήθιστο γεγονός, του διευθυντή της CIA Τζόν Ράτκλιφ, την περασμένη εβδομάδα, στη Μόσχα, είχε οδηγήσει σε διάφορες εικασίες. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο επικεφαλής της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ είχε συναντήσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την επίσκεψη αυτή «μισορουτίνα».

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο στις αρχές του 2025, ο Τραμπ έχει αρχίσει διάφορους κύκλους διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση διεξόδου στη σύγκρουση, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε χειροπιαστή πρόοδο.

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