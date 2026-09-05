Αυτοκίνητα περιμένουν στη σειρά για να ανεφοδιαστούν σε ένα πρατήριο καυσίμων της Lukoil, εν μέσω της έλλειψης καυσίμων που προκλήθηκε από την πρόσφατη σειρά ουκρανικών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου σε ρωσικές περιοχές και από περαιτέρω περικοπές στην παραγωγή βενζίνης, στο πλαίσιο της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στη Μόσχα, στις 17 Αυγούστου 2026. REUTERS/Anastasia Barashkova/Αρχείο φωτογραφιών

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Όχι, δεν ταξίδεψα πρόσφατα στη Μόσχα. Λέω να μην το ρισκάρω.

Την περασμένη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος στη Ρωσία κρύβει μεγάλους κινδύνους λόγω των επιθέσεων από drones της Ουκρανίας, διευκρινίζοντας ότι τα drones δεν στοχεύουν σε επιβατικά αεροσκάφη.

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Την επόμενη ημέρα, η ρωσική αρχή εποπτείας της αεροπορίας «Rosaviatsiya» δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) όσον αφορά τις πτήσεις πολιτικής αεροπορίας από και προς τη Ρωσία, μετά την προειδοποίηση του Ουκρανού Προέδρου.

Όμως, ακόμα και δυο – τρεις Ρώσοι που συμβαίνει να γνωρίζω εδώ στην Αθήνα, μου λένε ότι κανένας δεν αξίζει να διακινδυνεύσει επιβιβαζόμενος σε μία πτήση με προορισμό τη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη, όταν γνωρίζει ότι drones πάνε κι έρχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Ζήτησα περισσότερες πληροφορίες από ανθρώπους που κατάγονται, ή συνδέονται με τη Ρωσία και γνωρίζω πως έχουν επαφή, ή συγγενείς και φίλους, ή πηγαινοέρχονται τακτικά ακόμα και τώρα, στη Μόσχα και σε άλλες πόλεις.

Κάπως έτσι προέκυψε αυτή η «ανταπόκριση» και τη μοιράζομαι, γιατί όσα άκουσα δεν τα έχω δει γραμμένα πουθενά με αυτό τον τρόπο:

Ανεξάρτητα από τις δηλώσεις του Ζελένσκι ή του Πούτιν, τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν γίνει πανάκριβα καθώς οι πτήσεις λιγοστεύουν, ενώ κάθε ταξιδιώτης σκέφτεται δύο και τρεις φορές αν θα επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό τη Ρωσία. Πρέπει να συντρέχει σοβαρός λόγος…

Η στράτευση νέων κατά κύματα συνεχίζεται. Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε (Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου) δηλώσεις Πούτιν, όπου ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτηρίζει «ασυναρτησίες» τις πληροφορίες για νέα κίνηση επιστράτευσης. Ο Πούτιν είπε ότι υπάρχει επάρκεια σε έμψυχο δυναμικό για τις Ενοπλες Δυνάμεις.

Οι Ρώσοι συνομιλητές μου, όμως, εξηγούν μία βασική «λεπτομέρεια»: οι νόμοι και οι κανονισμοί που σχετίζονται με τις αναβολές στράτευσης, τις σπουδές και τους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους σπουδών, έχουν ήδη αλλάξει ριζικά. Με άλλα λόγια, ο Πούτιν δεν διατάσσει επιστράτευση, επειδή η νομοθεσία σπρώχνει υποχρεωτικά όλο και περισσότερους νέους Ρώσους στην άμεση εκπλήρωση της (υποχρεωτικής) στρατιωτικής θητείας, περιορίζοντας δραστικά τις αναβολές.

Κόντρα στην γενική αίσθηση, ότι η Ρωσία διαθέτει αστεύρευτα αποθέματα καυσίμων και ενέργειας, επειδή είναι μία μεγάλη παραγωγός χώρα, ακόμα και σε μεγάλες πόλεις που βρίσκονται μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία (για παράδειγμα, στο Αικατερίνενμπουργκ που είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη και βρίσκεται κοντά στα Ουράλια, στην κεντρική Ρωσία) υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη καυσίμων. Δεν είναι σχήμα λόγου. Μου εξηγούν, ότι ένας μέσος εργαζόμενος δεν μπορεί να βρει βενζίνη για να μετακινηθεί καθημερινά στην εργασία του με ΙΧ.

Υπάρχει συμπέρασμα; Δύσκολα βγάζεις συμπέρασμα για τη ζωή σε μία ολόκληρη αυτοκρατορία, συνομιλώντας με 2-3 ανθρώπους. Εγώ λέω, πάντως, ότι κατάλαβα ένα πράγμα: η ζωή στη Ρωσία γίνεται όλο και δυσκολότερη, ο πόλεμος αγγίζει σταδιακά όλο και περισσότερους Ρώσους (προφανώς και Ουκρανούς) και όταν οι κοινωνίες φτάνουν στα όριά τους, ακολουθεί συνήθως έκρηξη.