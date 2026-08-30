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Τριημερή συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA, κατά τη μυστική επίσκεψή του στη Μόσχα την περασμένη Τρίτη, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η επίσκεψη του Ράτκλιφ είχε ως στόχο -εν μέρει τουλάχιστον- να διαπιστωθεί αν οι επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσαν να συμβάλουν στο να πειστεί ο Πούτιν να προχωρήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

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Ο Τραμπ δήλωσε πάντως ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ ήταν «συνήθης διαδικασία» και δεν είχε ως στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Στη Μόσχα ο Ράτκλιοφ συναντήθηκε με τους Ρώσους ομολόγους του: τον επικεφαλής της εξωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών SVR Σεργκέι Ναρύσκιν και τον διευθυντή της FSB Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ.

Την Παρασκευή, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Ζελένσκι για τις συνομιλίες του Ράτκλιφ στη Μόσχα και για την πρόταση για μια τριμερή σύνοδο κορυφής.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προτείνει την ιδέα αυτή και στο παρελθόν. Ο Ζελένσκι ήταν σύμφωνος, αλλά ο Πούτιν την απέρριψε.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Ράτκλιφ εμπλέχθηκε προσωπικά στη διπλωματική προσπάθεια για την επίτευξη μιας σημαντικής εξέλιξης στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.