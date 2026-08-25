Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας προειδοποίησε ότι η χώρα χάνει σταδιακά τον πόλεμο με τη Ρωσία, τονίζοντας την ανάγκη λήψης κρίσιμων αποφάσεων μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο ίδιος απέδωσε την έλλειψη νικηφόρου οράματος στη διαφθορά και την ευνοιοκρατία που χαρακτηρίζουν το πολιτικό σύστημα, περιορίζοντας την κρατική αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης προηγμένων τεχνολογιών, όπως αυτόνομα drones και βαλλιστικοί πύραυλοι, για την ανατροπή των δεδομένων στο πεδίο των μαχών.

Ο πρώην αξιωματούχος ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τη διαχείριση των αμυντικών κονδυλίων και την πρότασή του για διεξαγωγή εκλογών εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων.

Ενώ ο Ζελένσκι εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα των εκλογών υπό τις παρούσες συνθήκες, ο Φέντοροφ επιμένει ότι απαιτούνται δομικές μεταρρυθμίσεις και στρατηγικός σχεδιασμός για την επιβίωση της χώρας.

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Σε νέα παρέμβαση προχώρησε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας που δήλωσε ότι η χώρα του «χάνει σταδιακά τον πόλεμο με τη Ρωσία», προειδοποιώντας ότι ορισμένες κρίσιμες αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία της πολεμικής σύγκρουσης πρέπει να ληφθούν εντός συγκεκριμένων μηνών.

«Η Ουκρανία βρίσκεται σε σημείο καμπής»

Ο Μιχαΐλο Φεντόροβ δήλωσε ότι η Ουκρανία στερείται οράματος για την κατοχύρωση της νίκης στον πόλεμο και δεν μπορεί να καινοτομήσει, λόγω του εκτεταμένου δικτύου διαφθοράς και της ευνοιοκρατίας που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

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«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής που θα καθορίσει τη μελλοντική μας πορεία, αλλά φαίνεται πως σταδιακά, αργά αλλά σταθερά, χάνουμε», δήλωσε ο Φέντοροφ στο Reuters.

Former Ukrainian Defense Minister Mykhailo Fedorov says Ukraine is “gradually, slowly losing” the war and has only months to make major strategic changes.



He blamed weak governance, corruption and a failure to deploy military technology effectively, saying Ukraine still has… pic.twitter.com/a8p6ZdJqIM August 25, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία διατηρεί «κάθε ευκαιρία» να νικήσει, αλλά χρειάζεται ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Δημοσκόπηση που διεξήχθη στα τέλη Ιουλίου έδειξε ότι το 82% των Ουκρανών πιστεύει στη νίκη της χώρας, αν και οι περισσότεροι αναμένουν ότι οι πολεμικές συγκρούσεις θα συνεχιστούν έως το 2027 ή και αργότερα.

Ο δημοφιλής πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ο οποίος αποπέμφθηκε τον Ιούλιο, είχε τονίσει πως πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα του παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή.

Μιλώντας στο Reuters, υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης αυτόνομων drones με τεχνητή νοημοσύνη, φτηνών αναχαιτιστικών πυραύλων για την αντιμετώπιση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων και ενός εγχώριου προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων.

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Οι ουκρανικές βιομηχανίες αποσκοπούν να βελτιώσουν τις παραπάνω τεχνολογίες, αλλά ο Φέντοροφ σημείωσε ότι η χώρα χρειάζεται μια συγκροτημένη στρατηγική για τη μέγιστη αξιοποίησή τους μόλις αναπτυχθούν στο πεδίο.

«Υπάρχουν ήδη τεχνολογίες που θα μπορούσαν να σταματήσουν πλήρως τους Ρώσους, αλλά η απουσία οράματος… μας εμποδίζει να τις εφαρμόσουμε», δήλωσε.

Ο Φέντοροφ επέκρινε επίσης την ανεκμετάλλευτη δυναμική και την ανεπάρκεια του ουκρανικού κράτους, το οποίο, όπως είπε, λειτουργεί με «αποτελεσματικότητα μόλις 5%».

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Ο Φέντοροφ υποστηρίζει ότι σε αυτόν οφείλεται το μπαράζ επιθέσεων με drones φέτος, με στόχο τα καύσιμα και τη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα της Ρωσίας στα κατεχόμενα της νότιας Ουκρανίας.

Δήλωσε ότι «υπάρχει ακόμη ένα παράθυρο ευκαιρίας λίγων μηνών» για να απομονώσουν ενεργειακά την κατεχόμενη Κριμαία, πριν η Ρωσία βρει τρόπο να αντεπιτεθεί.

Former Ukrainian Defense Minister Mykhailo Fedorov says Ukraine is “gradually, slowly losing” the war and has only months to make major strategic changes.



He blamed weak governance, corruption and a failure to deploy military technology effectively, saying Ukraine still has… pic.twitter.com/TfKJVD1oSS Advertisement August 25, 2026

Η κόντρα με τον Ζελένσκι

Ο Φέντοροφ είχε πει ότι η επιχείρηση πέτυχε επειδή αποφάσισε να χρησιμοποιήσει νωρίτερα τα κονδύλια που προορίζονταν για το δεύτερο μισό του 2026.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι —άλλοτε υποστηρικτής και τώρα πολιτικός αντίπαλος του Φέντοροφ— δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι αυτή η πρόωρη δαπάνη δημιούργησε «μαύρη τρύπα» 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο υπουργείο, ένα ποσό που η Ουκρανία δεν μπορεί να καλύψει μόνη της, καθώς εξαρτάται από τη ξένη βοήθεια.

Ο Φέντοροφ απάντησε ότι δεν ξέρει πού βρήκε αυτόν τον αριθμό ο Ζελένσκι, γιατί υποστήριξε ότι το υπουργείο είχε υπολογίσει τα έξοδά του υπολογίζοντας σε οικονομίες από νέους διαγωνισμούς και στη διεθνή βοήθεια.

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Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι όταν ανέλαβε το Υπουργείο Άμυνας, βρήκε διευθυντές που είχαν τοποθετηθεί εκεί από ουκρανικές αμυντικές εταιρείες για να εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα.

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«Μέχρι το τέλος του χρόνου, το έλλειμμα με βάση το δικό μας πλάνο ήταν περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια και ξέραμε πού θα βρούμε τα λεφτά», είπε. «Ίσως το σχέδιο άλλαξε στην πορεία και προστέθηκαν νέα έργα που ανέβασαν το κόστος».

Έκκληση για εκλογές

Η πρόταση του Φέντοροφ να γίνουν εκλογές δυσαρέστησε πολλούς Ουκρανούς, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος δεν θέλει κάλπες όσο διαρκεί ο πόλεμος.

Ο Ζελένσκι επέκρινε έντονα την πρόταση, λέγοντας ότι οι εκλογές αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να διαλύσουν τη χώρα ενώ μάχεται κατά της Ρωσίας.

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Από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία βρίσκεται σε καθεστώς στρατιωτικού νόμου, ο οποίος απαγορεύει τις εκλογές για λόγους ασφαλείας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι ο Φέντοροφ μπορεί να κινείται από ξένα συμφέροντα, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Αν και παραδέχτηκε ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στη διεξαγωγή εκλογών εν μέσω πολέμου, ο Φέντοροφ εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα βρεθούν έξυπνες λύσεις. Πάντως, δήλωσε ότι είναι νωρίς για να πει αν θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος.

Ο πρώην υπουργός δήλωσε πρόσφατα ότι πιστεύει πως η μεταρρύθμιση που προωθούσε στις διαδικασίες προμηθειών του υπουργείου Άμυνας, οι οποίες αφορούν την αγορά εξοπλισμού αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, συνέβαλε στην απόλυσή του.

«Ο λαός μας είναι εδώ και καιρό έτοιμος για μια διαφορετική χώρα», υπογράμμισε ο Φεντόροφ. «Τώρα το κράτος μας πρέπει να φανεί αντάξιο των πολιτών του».