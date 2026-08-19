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Το Εθνικό Γραφείο κατά της Διαφθοράς πραγματοποίησε έρευνες σε χώρους που συνδέονται με την αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Ιρίνα Μούντρα, και τον βουλευτή Βαντίμ Στόλαρ.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Forest Gump», εστιάζει στη δράση εν ενεργεία και πρώην βουλευτών καθώς και στελεχών που κατηγορούνται για διαφθορά.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα υποκλαπείσες συνομιλίες που αφορούν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσουν επίσημα τα ονόματα των κατηγορουμένων.

Η έρευνα αυτή εντείνει την εσωτερική πίεση που δέχεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω αιτημάτων για τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα.

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Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν μια μεγάλη επιχείρηση το πρωί της Τετάρτης, στοχεύοντας μια φερόμενη ως εγκληματική οργάνωση στην οποία εμπλέκονται πολιτικοί και ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένων μελών της διοίκησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η είδηση έρχεται στην στιγμή που ο πρόεδρος Ζελένσκι δέχεται μια συνεχώς αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό της χώρας τόσο από την αποκάλυψη οικονομικών σκανδάλων αλλά και για πρώτη φορά αμφισβητείται ανοιχτά η παραμονή του στην εξουσία καθώς ο πρώην υπουργός Άμυνας, Μιχαΐλο Φέντοροφ-που η πρόσφατη αποπομπή του προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων- ζήτησε την διαξαγωγή εκλογών. Σημειώνετια πως ο Ζελένσκι εξελέγη πρόεδρος της χώρα το 2019 και οι εκλογές θα έπρεπε να είχαν διεξαχθεί το 2024, κάτι που δεν έγινε λόγω του πολέμου με την Ρωσία.

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Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Εθνικό Γραφείο κατά της Διαφθοράς (NABU) πραγματοποίησε έρευνες σε χώρους που συνδέονται με την Ιρίνα Μούντρα, αναπληρώτρια επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου, και τον βουλευτή Βαντίμ Στόλαρ.

Όπως αναφέρει το Euronews, το NABU και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν επιχείρηση για την αποκάλυψη μιας «εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσε υπό την ηγεσία ενός εν ενεργεία και ενός πρώην Ουκρανού βουλευτή, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του γραφείου του Προέδρου» και άλλων προσώπων.

НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб.

Деталі – згодом — NAB Ukraine (@nab_ukr) August 19, 2026

Οι αρχές δεν κατονόμασαν αρχικά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ούτε εξειδίκευσαν τις κατηγορίες εις βάρος τους, δηλώνοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δίνονταν στη δημοσιότητα αργότερα.

Η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Forest Gump», αποτελεί την πιο πρόσφατη υπόθεση διαφθοράς υψηλού προφίλ που αγγίζει την κυβέρνηση του Ζελένσκι.

Η Μούντρα είναι υπεύθυνη για νομικά ζητήματα και τη δικαστική μεταρρύθμιση στο γραφείο του Προέδρου. Προηγουμένως, είχε διατελέσει αναπληρώτρια υπουργός Δικαιοσύνης.

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Ο Στόλαρ εξελέγη στο κοινοβούλιο ως μέλος του φιλορωσικού κόμματος «Πλατφόρμα της Αντιπολίτευσης – Για τη Ζωή», το οποίο τέθηκε εκτός νόμου μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας το 2022. Πλέον συμμετέχει στην κοινοβουλευτική ομάδα «Αποκατάσταση της Ουκρανίας», η οποία συγκροτήθηκε κυρίως από πρώην μέλη του απαγορευμένου κόμματος.

Το NABU έδωσε στη δημοσιότητα αποσπάσματα από υποκλαπείσες συνομιλίες στο πλαίσιο της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει δημόσια τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές. Οι καταγραφές φαίνεται να περιλαμβάνουν συζητήσεις σχετικά με την καταχώριση περιουσιακών στοιχείων στο όνομα παιδιών, καθώς και αναφορές στο γραφείο του Προέδρου.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται εν μέσω σειράς ερευνών που διεξάγουν το NABU και η SAPO για υποθέσεις εικαζόμενης διαφθοράς στα ανώτατα κλιμάκια της ουκρανικής πολιτικής σκηνής.

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