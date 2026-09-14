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Ο Κραβτσένκο κατηγόρησε τον επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου κατά της Διαφθοράς για πλαστογραφία εγγράφων και παράνομα οφέλη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Οι υπηρεσίες κατά της διαφθοράς απέρριψαν τους ισχυρισμούς του, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του ως συστηματική επίθεση κατά των ανεξάρτητων ελεγκτικών φορέων.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης εξουσίας δυσχεραίνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις της χώρας και πλήττει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης προς την ηγεσία.

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Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Ουκρανούς βουλευτές να στηρίξουν άμεσα την απομάκρυνση του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας, καθώς κλιμακώνεται η ένταση γύρω από μια σειρά ερευνών κατά της διαφθοράς που αφορούσαν πρόσωπα υψηλού προφίλ.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο παραιτήθηκε από τη θέση του την περασμένη εβδομάδα, αφού μια έρευνα για διαφθορά έφτασε στο γραφείο του. Δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κάποιο έγκλημα ούτε κατονομάστηκε ως ύποπτος σε καμία έρευνα, ωστόσο οι αρχές κατά της διαφθοράς είχαν κατηγορήσει έναν υφιστάμενό του ότι συνέδραμε στη λειτουργία κυκλώματος απάτης.

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Οι σχέσεις μεταξύ των ουκρανικών αρχών ελέγχου κατά της διαφθοράς και άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου δοκιμάζονται συνεχώς τον τελευταίο χρόνο, και ο Κραβτσένκο δήλωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε «ειδοποίηση περί υποψίας» (επίσημη γνωστοποίηση ότι κάποιος θεωρείται ύποπτος) κατά του επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου κατά της Διαφθοράς (NABU), ενός εκ των φορέων που διενεργούσαν έρευνα στο γραφείο του.

Ισχυρίστηκε ότι ο επικεφαλής του NABU, Σεμέν Κριβονός, πλαστογράφησε επίσημα έγγραφα για να αποκομίσει «παράνομο όφελος εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας» και τον κατηγόρησε για εικονική υιοθεσία με σκοπό την «αποφυγή νομικής ευθύνης στο δικαστήριο».

Το NABU και η SAPO —η άλλη υπηρεσία κατά της διαφθοράς που συμμετείχε στην έρευνα η οποία οδήγησε στην παραίτηση του Γενικού Εισαγγελέα— δήλωσαν ότι η δήλωση του Κραβτσένκο αποτελούσε ένα ακόμη βήμα σε μια «συστηματική επίθεση κατά των ανεξάρτητων φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς».

Απέρριψαν τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονταν στη δήλωση του Κραβτσένκο και ανέφεραν ότι δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες κατά του Κριβονός.

Σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, ο Ζελένσκι πρέπει να υποβάλει επίσημο αίτημα στο κοινοβούλιο για την αποδοχή της παραίτησης του Κραβτσένκο. Το κοινοβούλιο αναμενόταν να προχωρήσει σε ψηφοφορία την Τρίτη, όπως δήλωσαν αρκετοί βουλευτές.

«Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για αυτόν τον Γενικό Εισαγγελέα: η απομάκρυνση από το αξίωμα. Αυτό του είπα», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.

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Ο Κραβτσένκο είχε δεχθεί κριτική από επικριτές του για φερόμενη συμμετοχή σε προσπάθεια περιορισμού της ανεξαρτησίας του NABU και της SAPO κατά το προηγούμενο έτος — κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος έχει αρνηθεί.

Η πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης εξουσίας λαμβάνει χώρα σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η Ουκρανία καταβάλλει προσπάθειες να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποδέσμε.

Τα σκάνδαλα διαφθοράς υπονομεύουν επίσης την εμπιστοσύνη προς τον Ζελένσκι και τα ποσοστά δημόσιας αποδοχής του, σε μια στιγμή που η Ουκρανία αγωνίζεται για την επιβίωσή της απέναντι στη Ρωσία.

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