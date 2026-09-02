Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνος λόγω της κλιμάκωσης των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον ρωσικό εναέριο χώρο, παρά τις προειδοποιήσεις για αυξημένους κινδύνους από τις ουκρανικές επιδρομές σε ρωσικό έδαφος.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου ως κρατική τρομοκρατία και διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις δικές της επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Ειδικοί σε θέματα αεροπορικού κινδύνου εκτιμούν ότι οι ουκρανικές επιθέσεις σε μεγάλο βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας θα συνεχιστούν, αυξάνοντας την πιθανότητα λανθασμένων υπολογισμών κατά τις πτήσεις.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος «θα κλείσει ουσιαστικά», καθώς η χώρα του κλιμακώνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). «Θέλουμε να προειδοποιήσουμε κάθε αεροπορική εταιρεία που χρησιμοποιεί τον ρωσικό εναέριο χώρο, κάθε ασφαλιστική εταιρεία, όλους όσοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν βασικά ρωσικά αεροδρόμια: ο ρωσικός ουρανός καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνος», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι περισσότερες δυτικές εμπορικές αεροπορικές εταιρείες δεν πετούν πάνω από τη Ρωσία λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ωστόσο αερομεταφορείς από χώρες όπως η Κίνα συνεχίζουν να το πράττουν.

Advertisement

Advertisement

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αντέδρασε δηλώνοντας ότι τα σχόλια του Ζελένσκι ισοδυναμούν με «κήρυξη κρατικής τρομοκρατίας», προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις δικές της εντεινόμενες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Εξηγώντας τον αυξημένο κίνδυνο στον εναέριο χώρο, ο Ζελένσκι δήλωσε, σύμφωνα με το BBC: «Η Ουκρανία δεν απειλεί την πολιτική αεροπορία ως τέτοια – ούτε ένα πολιτικό αεροσκάφος…Απλώς, θα υπάρχουν drones στους ρωσικούς ουρανούς σε κλίμακα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη», ανέφερε στο καθιερωμένο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την Τρίτη.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι «ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία οδηγεί στο κλείσιμο των ουρανών της». Απηύθυνε την προειδοποίηση σε αεροπορικές εταιρείες που συνεχίζουν να εκτελούν πτήσεις προς ρωσικά αεροδρόμια, ιδίως σε μεγάλες πόλεις όπως η Αγία Πετρούπολη και η Μόσχα.

Η Ουκρανία έχει βάλει στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος, καθώς και μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου.

Η εταιρεία παροχής συμβουλών για θέματα αεροπορικού κινδύνου Osprey Flight Solutions ανέφερε σε ειδοποίηση προς τους πελάτες της ότι, αν και το μεγαλύτερο μέρος των ουκρανικών πληγμάτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους αναμένεται να σημειωθεί σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από τα σύνορα, οι καθημερινές επιθέσεις σε μεγαλύτερο βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστούν και φέτος.

«Υπάρχει επίσης ρεαλιστική πιθανότητα η συχνότητα των ουκρανικών πληγμάτων να συνεχίσει να αυξάνεται βραχυπρόθεσμα σε μεγάλο βάθος εντός του ρωσικού εδάφους», προστίθεται στην ειδοποίηση. «Εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρξουν λανθασμένοι υπολογισμοί ή/και εσφαλμένη ταυτοποίηση στόχων σε περιοχές που σχετίζονται με τη σύγκρουση στην Ουκρανία».

Advertisement

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Κιργιστάν, ο Πούτιν δήλωσε: «Μας ζητούν να επαναλάβουμε τις διαπραγματεύσεις… αλλά δεν διαπραγματεύεσαι με τρομοκράτες».

Οι δηλώσεις του αυτές γίνονται την ώρα που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, με σφοδρά πολύνεκρα πλήγματα.

Ο στρατός έχει ανακοινώσει ότι προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή «μαζικών» πληγμάτων σε ουκρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Advertisement

Ο Πούτιν παραδέχθηκε επίσης ότι τα ουκρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές εντός της Ρωσίας, επιμένοντας ωστόσο ότι απομένει να επισκευαστεί «μόνο το 10%» των διυλιστηρίων πετρελαίου.

Αεροπορικές εταιρείες από την Κίνα, την Τουρκία και τα κράτη του Κόλπου συγκαταλέγονται σε εκείνες που χρησιμοποιούν τον ρωσικό εναέριο χώρο, εξοικονομώντας χρόνο και καύσιμα στα δρομολόγια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Άλλες αεροπορικές εταιρείες έχουν αποφύγει σε μεγάλο βαθμό την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της για τα πολιτικά αεροσκάφη από την αρχή του πολέμου.

Advertisement

Πέρυσι, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του ΟΗΕ έκρινε ότι η Ρωσία έφερε την ευθύνη για την κατάρριψη της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines πάνω από την ανατολική Ουκρανία, τον Ιούλιο του 2014. Και οι 298 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους όταν αυτό καταρρίφθηκε από πύραυλο ρωσικής κατασκευής.

Το Κρεμλίνο ανέκαθεν αρνιόταν οποιαδήποτε ευθύνη για την αεροπορική τραγωδία. Το 2024, ο Πούτιν ζήτησε συγγνώμη από τον πρόεδρο του γειτονικού Αζερμπαϊτζάν για την κατάρριψη ενός εμπορικού αεροσκάφους στον ρωσικό εναέριο χώρο, περιστατικό στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 38 άτομα. Δήλωσε ότι το «τραγικό συμβάν» έλαβε χώρα τη στιγμή που ρωσικά συστήματα αεράμυνας απέκρουαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Advertisement