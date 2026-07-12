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Ένα ποδοσφαιρικό στοίχημα με… αεροπορικές διαστάσεις κατέληξε σε μια ξεχωριστή κίνηση από τη Norwegian Air, η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει προσωρινά το λογότυπό της μετά την πρόκριση της Αγγλίας επί της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026.

Η νορβηγική αεροπορική εταιρεία είχε προκαλέσει τη British Airways πριν από τον αγώνα, προτείνοντας ένα ιδιαίτερο στοίχημα: η εταιρεία της χώρας που θα γνώριζε την ήττα θα αντικαθιστούσε για 24 ώρες το σήμα της με εκείνο του αντιπάλου.

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Πηγή: Instagram

Μετά τη νίκη της Αγγλίας στην παράταση, η Norwegian Air τήρησε την υπόσχεσή της και ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα το λογότυπο της British Airways στη θέση του δικού της.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση επικράτησης της Νορβηγίας, η βρετανική εταιρεία θα ήταν εκείνη που θα άλλαζε το σήμα της. Οι δύο αεροπορικές είχαν μάλιστα ανταλλάξει τα αρχεία των λογοτύπων τους μέσω USB στο αεροδρόμιο Χίθροου, αφού οι νομικές ομάδες έδωσαν την έγκρισή τους.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στην παράταση, με την Αγγλία να παίρνει την πρόκριση χάρη στα γκολ του Μπέλινγχαμ, και τη Norwegian Air να αποδέχεται με χιούμορ την ήττα της.