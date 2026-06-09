Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Καθώς οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών, που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο με το Ιράν, προκαλούν αναταράξεις στην παγκόσμια ταξιδιωτική αγορά, μια εύπορη ελίτ από διευθύνοντες συμβούλους, διασημότητες και αστέρες του αθλητισμού ταξιδεύει με ιδιωτικά τζετ σε αριθμούς μεγαλύτερους από ποτέ, με προορισμό λαμπερές διοργανώσεις, από το Grand Prix του Μονακό έως το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Το φαινόμενο αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της λεγόμενης οικονομίας σε σχήμα «Κ», η οποία γίνεται εμφανής σε καταναλωτικές αγορές, από τα είδη πολυτελείας έως την εστίαση, όπως επισημαίνουν αναλυτές του κλάδου. Την ώρα που οι ταξιδιώτες με υψηλά εισοδήματα αυξάνουν τις δαπάνες τους, τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα σφίγγουν το ζωνάρι, με τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους να δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση.

Advertisement

Advertisement

Ιδιωτικά τζετ στο διεθνές αεροδρόμιο Νίκαιας Κυανής Ακτής (Nice Côte d’Azur), το πλησιέστερο αεροδρόμιο στο Μονακό – Πηγή: Reuters

Το κόστος των αεροπορικών καυσίμων έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, αναγκάζοντας αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο να ακυρώνουν πτήσεις και να αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων. Παράλληλα, οι επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή του Κόλπου έχουν οδηγήσει σε σχεδόν υποδιπλασιασμό των πτήσεων σε μια περιοχή που αποτελούσε παγκόσμιο κόμβο συνδέσεων.

«Ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή, όχι όμως και οι επιβάτες μας», δήλωσε στο Reuters ο Ντένις Βάισενμπορν, ιδιοκτήτης της Platoon Aviation, η οποία ναυλώνει οκταθέσια τζετ, εξηγώντας ότι οι πελάτες της διαθέτουν την οικονομική άνεση να απορροφήσουν τις αυξήσεις των τιμών.

«Αν ταξιδεύεις με ιδιωτικό τζετ, δεν νομίζω ότι σε απασχολεί ιδιαίτερα μια αύξηση 1.000 ή 2.000 ευρώ».

Σύμφωνα με την εταιρεία αεροπορικών δεδομένων WINGX, ο αριθμός των ιδιωτικών πτήσεων έχει αυξηθεί κατά περίπου 4% παγκοσμίως από τις αρχές του έτους, προσθέτοντας χιλιάδες επιπλέον διαδρομές. Την ίδια περίοδο, η συνολική παγκόσμια αεροπορική χωρητικότητα έχει μειωθεί κατά 3%-4%, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αεροπορικής ανάλυσης Cirium.

Ιδιωτικά τζετ στο διεθνές αεροδρόμιο Νίκαιας Κυανής Ακτής (Nice Côte d’Azur), το πλησιέστερο αεροδρόμιο στο Μονακό – Πηγή: Reuters

«Η κίνηση παραμένει αμείωτη»

Πιλότοι και στελέχη του κλάδου των ιδιωτικών τζετ δήλωσαν στο Reuters ότι οι υπηρεσίες ναύλωσης καταγράφουν αύξηση στις κρατήσεις, καθώς εύποροι ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τις θέσεις premium, business και πρώτης θέσης, προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο ακυρώσεων και αναταραχών στα αεροδρόμια λόγω της σύγκρουσης.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Amalfi Jets, Κόλιν Τζόουνς, δήλωσε ότι τα αιτήματα για πτήσεις προς τις Κάννες ήταν φέτος αυξημένα κατά περίπου 25% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ εκείνα για το Grand Prix του Μονακό αυξήθηκαν σχεδόν κατά ένα τρίτο, καθώς περισσότεροι επιβάτες εγκαταλείπουν τις εμπορικές πτήσεις.

Advertisement

«Πολλοί που είχαν την οικονομική δυνατότητα αλλά ταξίδευαν με εμπορικές πτήσεις, τώρα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για μια ασφαλέστερη επιλογή», είπε ο Τζόουνς. «Το Φεστιβάλ Καννών, το Grand Prix του Μονακό και τα ταξίδια που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ τροφοδοτούν τη ζήτηση».

Οκτώ στελέχη εταιρειών ιδιωτικών τζετ δήλωσαν ότι, παρότι η κίνηση προς τη Μέση Ανατολή έχει μειωθεί λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του εναέριου χώρου, η ζήτηση για ταξίδια προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να προσεγγίσει επίπεδα-ρεκόρ μέσα στη χρονιά.

«Η δραστηριότητα είναι εξίσου έντονη όπως πάντα», δήλωσε ο Άντι Σπένσερ, πιλότος ιδιωτικών τζετ με εμπειρία σε δρομολόγια στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Advertisement

Κατά τη διάρκεια του Super Bowl στις αρχές Φεβρουαρίου στην Καλιφόρνια, η κίνηση ιδιωτικών αεροσκαφών στα γειτονικά αεροδρόμια ήταν τριπλάσια από μια συνηθισμένη ημέρα, σύμφωνα με τη WINGX. Για το τουρνουά γκολφ Masters στην Ογκούστα τον Απρίλιο, η ιδιωτική αεροπορική κίνηση ήταν δεκαπλάσια του φυσιολογικού, εκτοξευόμενη από λιγότερες από 50 πτήσεις σε περισσότερες από 400.

As soaring jet fuel prices triggered by the Iran war send ripples across the global travel market, a wealthy elite of CEOs, celebrities and sports stars is flying by private jet in greater numbers than ever before, to glitzy events from the Monaco Grand Prix to the Cannes film… — Reuters (@Reuters) June 8, 2026

«Οι ώρες πτήσης των πελατών μας συνεχίζουν να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά μήνα με τον μήνα», δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της Embraer, Φρανσίσκο Γκόμες Νέτο, κατά τη διάρκεια έκθεσης επιχειρηματικής αεροπορίας τον Μάιο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Advertisement

«Οι άνθρωποι νιώθουν ασφαλείς όταν έχουν τον έλεγχο»

Τα ιδιωτικά τζετ έχουν δεχθεί επικρίσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και ακτιβιστές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η χρήση τους αναδεικνύει την παγκόσμια ανισότητα, απειλεί το περιβάλλον και ότι ο κλάδος λειτουργεί με υπερβολικά χαλαρούς κανονισμούς.

Εκπρόσωπος της European Business Aviation Association δήλωσε ότι ο κλάδος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασυνδεσιμότητα της Ευρώπης και ότι η κριτική είναι υπερβολικά απλουστευτική, ενώ κατασκευαστές και εταιρείες ναύλωσης πρόσθεσαν ότι οι εύποροι πελάτες αναζητούν απλώς μεγαλύτερη ασφάλεια σε περιόδους αβεβαιότητας.

«Κάθε φορά που συμβαίνει ένα σημαντικό παγκόσμιο γεγονός, η ιδιωτική αεροπορία γνωρίζει μια μικρή ώθηση. Κάθε φορά», δήλωσε ο Τζέισον Μίντλετον, ιδιοκτήτης της Silver Air Private Jets, αναφερόμενος στον πόλεμο με το Ιράν, στην πανδημία Covid και στις αναταραχές στη Νότια Αμερική.

Advertisement

«Είναι θέμα αίσθησης ασφάλειας… Οι άνθρωποι νιώθουν ασφαλείς όταν έχουν τον έλεγχο».

Advertisement

(Πηγή: Reuters)