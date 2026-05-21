Τη διαβεβαίωση ότι οι καλοκαιρινές πτήσεις στην Ελλάδα είναι ασφαλείς, καθώς δεν αναμένονται ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών, έδωσε η HELLENiQ ENERGY, παρά τους φόβους σε παγκόσμιο επίπεδο για ακυρώσεις και αλλαγές πτήσεων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η HELLENiQ ENERGY, στην οποία το ελληνικό Δημόσιο διατηρεί ποσοστό 31,2%, υποστηρίζει ότι ενισχύει συνεχώς τα αποθέματά της για λόγους ασφαλείας και διαθέτει πλεόνασμα παραγωγής σε όλα τα βασικά προϊόντα της, μεταξύ των οποίων ντίζελ, βενζίνη, νάφθα και καύσιμα αεροσκαφών. Τα συγκεκριμένα προϊόντα αποτελούν και τον βασικό εξαγωγικό κορμό της εταιρείας, με σημαντικές ποσότητες να κατευθύνονται προς αγορές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ακόμη και κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, η ελληνική αγορά δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα εφοδιασμού. Όπως επισημαίνεται, η ζήτηση κινείται μέχρι στιγμής εντός των φυσιολογικών εποχικών επιπέδων, γεγονός που επιτρέπει καλύτερο προγραμματισμό και διαχείριση αποθεμάτων.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές πηγές προμήθειας αργού πετρελαίου μετά τη μείωση των φορτίων από το Ιράκ. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, η εταιρεία στρέφεται κυρίως προς τη Λεκάνη του Ατλαντικού, αξιοποιώντας προμήθειες από τη Βόρεια Θάλασσα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες αμερικανικές ποικιλίες αργού, που αποτελούν εναλλακτικές λύσεις. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να συνεχιστεί όσο διαρκεί η γεωπολιτική κρίση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο εξαγωγικός χαρακτήρας της εταιρείας. Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι εξαγωγές αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 50% των συνολικών πωλήσεων της HELLENiQ ENERGY, στοιχείο που αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της στην ενεργειακή τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι, χάρη στη θετική θέση της σε όλα τα βασικά προϊόντα, μπορεί όχι μόνο να καλύψει την εγχώρια ζήτηση αλλά και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης.

«Συνολικά, δεδομένης της θετικής μας θέσης σε όλα τα προϊόντα, επιδιώκουμε να ανακουφίσουμε την έλλειψη στην περιοχή, που δημιουργήθηκε από την κρίση», ανέφερε η εταιρεία.