Από αριστερά προς τα δεξιά: Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΟΣΤΑΣ (Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ), Αλέξης Βαφειάδης (Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Κύπρος)- πηγή european union

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ- ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Τη δημιουργία ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου καυσίμων και την αναζήτηση εναλλακτικών προμηθειών, μεταξύ άλλων και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας, προειδοποιώντας παράλληλα, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, ότι χωρίς επιστροφή στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα «οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για ολόκληρο τον κόσμο» υπογραμμίζοντας ότι η μόνη λύση είναι η διπλωματία.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι πιθανές διαταραχές λόγω ελλείψεων καυσίμων για τα αεροπλάνα «είναι πιθανό να θεωρηθούν ως έκτακτες περιστάσεις» στο πλαίσιο των κανόνων αποζημίωσης επιβατών.

Επιπλέον ερωτηθείς κατά τη συνέντευξη Τύπου για τις ακυρώσεις πτήσεων κάποιων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, ο κ. Τζιτζικώστας απάντησε ότι αυτές μέχρι στιγμής «δεν οφείλονται σε έλλειψη εφοδιασμού καυσίμων αεροσκαφών, αλλά σχετίζονται με την ιδιαίτερα υψηλή τιμή των καυσίμων που έχουν υπερδιπλασιαστεί». Σύμφωνα με τον ίδιο η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει πολλές αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν ή ακόμη και να διακόψουν ορισμένα δρομολόγια που δεν έχουν πλέον οικονομική βιωσιμότητα. «Ακόμη και γραμμές που βρίσκονταν οριακά στο σημείο κερδοφορίας, σήμερα δεν είναι πλέον βιώσιμες», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, όπου –όπως είπε– «είχαμε πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπό της στις μεταφορές σε όλη την Ευρώπη». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η μόνη διέξοδος από αυτή την αναταραχή είναι μέσω της διπλωματίας», προειδοποιώντας ότι χωρίς αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και με το μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ «οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές».

«Από την πρώτη ημέρα η κρίση χτύπησε σκληρά τις μεταφορές», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η διακοπή της κυκλοφορίας από τα Στενά του Ορμούζ οδήγησε σε αύξηση του κόστους καυσίμων και σε πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες. «Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές σε επιχειρήσεις, πολίτες και μεταφορικούς φορείς», πρόσθεσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, από την πλευρά της κυπριακής προεδρίας, ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης υπογράμμισε νωρίτερα την ανάγκη προετοιμασίας, «ώστε να αποφευχθούν ακόμη και σενάρια με ουρές στα πρατήρια καυσίμων».

Καύσιμα και σχέδια

Το σχέδιο «Accelerate EU», το οποίο όπως τόνισε «βρίσκεται στην ατζέντα για υιοθέτηση στη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων αύριο», «καθορίζει τα μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων της κρίσης στις μεταφορές και σε άλλους τομείς».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Απόστολος Τζιτζικώστας περιέγραψε αναλυτικά την κατάσταση στην αγορά καυσίμων για τα αεροπλάνα, σημειώνοντας ότι «οι αγορές καυσίμου αεροσκαφών είναι πιο στενές από το συνηθισμένο» και ότι «τα εμπορικά αποθέματα καυσίμου αεροσκαφών βρίσκονται υπό πίεση σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης». Όπως τόνισε, «παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά, μαζί με τα κράτη-μέλη και τους εταίρους του κλάδου».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη διατηρεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης», επισημαίνοντας ότι «τα αποθέματα αυτά μπορούν να διατεθούν και θα διατεθούν μόνο αν χρειαστεί». «Σε αυτό το στάδιο, ωστόσο, η αγορά διαχειρίζεται την πίεση και δεν υπάρχουν ενδείξεις πραγματικής έλλειψης», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Παρατηρητήριο καυσίμων και προμήθειες από τις ΗΠΑ

«Αύριο θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας για να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Και εδώ, ο συντονισμός είναι καθοριστικός», ανέφερε, προαναγγέλλοντας ότι «θα ανακοινώσουμε τη δημιουργία ενός νέου παρατηρητηρίου καυσίμων που θα παρακολουθεί τα επίπεδα εφοδιασμού και αποθεμάτων καυσίμων μεταφορών», ξεκινώντας από το καύσιμο αεροσκαφών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «εργαζόμαστε για την εξασφάλιση εναλλακτικού εφοδιασμού καυσίμου αεροσκαφών για την Ευρώπη, όπως το καύσιμο αεροσκαφών τύπου Α που παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες», εξηγώντας ότι πρόκειται για το βασικό καύσιμο που χρησιμοποιείται στην εμπορική αεροπορία παγκοσμίως.

Με διαφάνεια

«Εάν προκύψουν πραγματικά προβλήματα εφοδιασμού, τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης μας πρέπει να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «οποιαδήποτε εθνική διάθεση καυσίμων πρέπει να γίνεται με πλήρη διαφάνεια, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις της ζήτησης στην αγορά».

Αναφερόμενος στη δομή της αγοράς, υπογράμμισε ότι «το 70% των καυσίμων για τα αεροπλάνα παράγεται στην Ευρώπη και το υπόλοιπο 30% εισάγεται, εκ των οποίων μόνο το μισό προέρχεται από την περιοχή του Κόλπου».

Αποθέματα ανάγκης και συνθετικά καύσιμα

Κοιτάζοντας πέρα από την παρούσα κρίση, σημείωσε ότι «πέρα από τις τρέχουσες τιμές, πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι για τυχόν μελλοντικές διαταραχές», προσθέτοντας ότι «θα αξιολογήσουμε αν χρειαζόμαστε μια ελάχιστη υποχρέωση αποθεμάτων για το καύσιμο αεροσκαφών, απαιτώντας από τα κράτη-μέλη να διατηρούν ελάχιστα αποθέματα έκτακτης ανάγκης για τον τομέα των αερομεταφορών».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «η νομοθεσία μας για την αεροπορία διαθέτει ήδη πολλές ενσωματωμένες ευελιξίες, αλλά κατανοούμε ότι ο κλάδος χρειάζεται περισσότερες εγγυήσεις και σαφήνεια», σημειώνοντας ότι «θα παρέχουμε καθοδήγηση σχετικά με αυτές τις ευελιξίες, όχι μόνο όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα πτήσεων, τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, την πρακτική anti-tankering και τα δικαιώματα των επιβατών». Όπως σημείωσε, «εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί και αυτές οι ευελιξίες δεν είναι πλέον επαρκείς, θα προτείνουμε προσωρινές αλλαγές στη νομοθεσία».

Σε γενικότερο επίπεδο, ανέφερε ότι, ως απάντηση στην κρίση είναι η γρήγορη μετάβαση στην παραγωγή βιώσιμων καυσίμων και συνθετικών για την αεροπορία και τη ναυτιλία στην Ευρώπη».

