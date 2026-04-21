Με τον φόβο διαταραχών στην τροφοδοσία καυσίμων και ακόμη και σεναρίων με ουρές στα πρατήρια καυσίμων συνεδριάζουν σήμερα οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ σε άτυπη τηλεδιάσκεψη, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να απειλεί άμεσα τον ευρωπαϊκό εφοδιασμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κομισιόν προαναγγέλλει ήδη από αύριο ένα νέο ενεργειακό σχέδιο, με ιδιαίτερη έμφαση στα καύσιμα μεταφορών και κυρίως στα αεροπορικά καύσιμα, όπως ξεκαθάρισε ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει όλα τα μέσα μεταφοράς και όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ», ανέφερε, δίνοντας τον τόνο της ανησυχίας. Όπως πρόσθεσε, «η Επιτροπή θα παρουσιάσει αύριο ένα ενεργειακό σχέδιο, το “Accelerate EU”, με ισχυρή εστίαση στα καύσιμα μεταφορών και σαφή έμφαση στο αεροπορικό καύσιμο για προφανείς λόγους».

Advertisement

Advertisement

Η αναφορά αυτή λειτουργεί ως προάγγελος της λεγόμενης «εργαλειοθήκης» που ετοιμάζει η Επιτροπή, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των άμεσων πιέσεων αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, σημειώνοντας ότι «πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή και να περιορίσουμε τον αντίκτυπο του αυξημένου κόστους σε πολίτες και επιχειρήσεις». Ταυτόχρονα, έδωσε έμφαση στη στρατηγική διάσταση, τονίζοντας πως «πρέπει να εργαστούμε από κοινού ώστε να καταστήσουμε τα συστήματα μεταφορών και τις εφοδιαστικές αλυσίδες πιο ανθεκτικά σε μελλοντικές κρίσεις και διαταραχές».

Από την πλευρά της κυπριακής προεδρίας, ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης κράτησε πιο επιφυλακτική στάση, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες πιέσεις στην αγορά καυσίμων.

«Έχουμε μπροστά μας την πιθανότητα –και τονίζω τη λέξη πιθανότητα– έλλειψης καυσίμων μεταφορών», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η κρίση «ανέδειξε πως η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμα ζητήματα στον εφοδιασμό καυσίμων». Την ίδια στιγμή, έθεσε και τη μεγαλύτερη εικόνα, σημειώνοντας ότι «σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο υπάρχει και ζήτημα ζήτησης, το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί».

Περιγράφοντας το ενδεχόμενο που επιδιώκει να αποτρέψει η ΕΕ, προειδοποίησε: «πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποφύγουμε ουρές στα πρατήρια καυσίμων, αν συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά και να εξαλείψουμε μόνιμα την πιθανότητα να δούμε τέτοιες ουρές».

Η συζήτηση των υπουργών πραγματοποιείται ενόψει της παρουσίασης των προτάσεων της Επιτροπής και αναμένεται να τροφοδοτήσει τη συζήτηση των ηγετών στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής που θα διεξαχθεί στην Κύπρο την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, με επίκεντρο, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση της επάρκειας καυσίμων, τη διατήρηση της συνδεσιμότητας και την αποφυγή κατακερματισμένων εθνικών παρεμβάσεων.

Στο παρασκήνιο, ευρωπαϊκές πηγές επισημαίνουν ότι οι διαταραχές σε ενεργειακές υποδομές, εναέριο χώρο και εφοδιαστικές αλυσίδες ενδέχεται να έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες, ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης.

Παρά τις ανησυχίες, η Κομισιόν επιμένει ότι προς το παρόν δεν διαπιστώνονται ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι οι αυξημένες τιμές –ιδίως στο αεροπορικό καύσιμο– συνεχίζουν να ασκούν έντονες πιέσεις στον κλάδο, καθιστώντας αναγκαία μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση.