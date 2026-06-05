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Την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Ρουμανία εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το περιστατικό με το θαλάσσιο drone στην Κωνστάντζα, αποδίδοντας την πολιτική ευθύνη στη Μόσχα κάνοντας λόγο για «άμεση συνέπεια του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» και προειδοποιώντας ότι η απειλή επεκτείνεται πλέον στις χώρες των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, συνδέοντας το περιστατικό με τις επενδύσεις της ΕΕ σε αντι-drone συστήματα, αντιαεροπορική άμυνα και το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE.

«Μία εβδομάδα αφότου ένα drone συνετρίβη σε πολυκατοικία στο Γκαλάτσι, ένα θαλάσσιο drone έφτασε σήμερα στο λιμάνι της Κωνστάντζας. Αυτό αποτελεί άμεση συνέπεια του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Χ.

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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριξε ότι η απειλή «μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε άμεση απειλή για τις χώρες των ανατολικών συνόρων μας», προσθέτοντας ότι «η αλληλεγγύη μας προς κάθε κράτος μέλος που εκτίθεται σε αυτές τις απειλές είναι απόλυτη».

«Και η απάντησή μας πρέπει να ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης», συνέχισε, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη επενδύει μαζικά σε δυνατότητες αντιμετώπισης drones, αντιαεροπορική άμυνα και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

«Το SAFE θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ρουμανίας. Και μιας ισχυρότερης Ευρώπης», κατέληξε.

Solidaritate cu România!



One week after a drone crashed into an apartment building in Galați, a maritime drone today reached the port of Constanța.



This is a direct consequence of Russia’s war against Ukraine.



It is increasingly becoming a direct threat to countries on our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 5, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, η οποία συνέδεσε ευθέως το περιστατικό με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Η έκρηξη του drone στο λιμάνι της Κωνστάντζας δείχνει ότι ο πόλεμος της Ρωσίας εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ.

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Η Κάλας γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με την υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας Oana Țoiu και εξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρουμανία».

Παράλληλα, επέρριψε ευθέως την ευθύνη στη Μόσχα.

«Η τελική ευθύνη για ό,τι συνέβη βαραίνει αποκλειστικά τη Ρωσία. Όπως έγραψε χθες ο πρόεδρος Ζελένσκι σε ανοικτή επιστολή προς τον Πούτιν, η Μόσχα μπορεί να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο οποιαδήποτε ημέρα», σημείωσε.

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Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας προανήγγειλε επίσης ότι οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ θα συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και μέτρα για την αύξηση της αμυντικής ετοιμότητας της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

The drone explosion in the port of Constanța shows that Russia’s war is increasingly spilling over into EU territory.



I spoke with Foreign Minister @oana_toiu about today's developments and expressed the EU’s full solidarity with Romania.



The ultimate responsibility for what… — Kaja Kallas (@kajakallas) June 5, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας, το drone ανήκει σε τύπο που χρησιμοποιείται στον πόλεμο της Ουκρανίας και δεν αποτελεί μέρος του εξοπλισμού των ρουμανικών ενόπλων δυνάμεων.

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Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκαν ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν το Βουκουρέστι ότι το σκάφος φέρεται να ανήκε σε ομάδα πέντε θαλάσσιων drones. Ένα εξερράγη στην Κωνστάντζα, ένα στην Ουκρανία και οι αρχές αναζητούσαν τα υπόλοιπα τρία.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της φον ντερ Λάιεν από τις Βρυξέλλες, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής Anita Hipper δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «πλήρως ενήμερη» για το περιστατικό και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Ρουμανία.

«Οι ρουμανικές αρχές διερευνούν επί του παρόντος τις συνθήκες του περιστατικού … Οι αρχές θα εξετάσουν όλους τους πιθανούς κινδύνους», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

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Η ίδια συνέδεσε πολιτικά το συμβάν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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«Το περιστατικό αυτό δείχνει πολύ ξεκάθαρα ότι αποτελεί άμεση συνέπεια του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για τις κλιμακούμενες ενέργειες που έχουν επιπτώσεις και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ωστόσο παρά τις πολιτικές τοποθετήσεις από τις Βρυξέλλες, οι ρουμανικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την προέλευση του drone, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τοποθετήθηκε ευθέως για το εάν επρόκειτο για ρωσικό ή ουκρανικό σκάφος.

Μάλιστα, αργότερα κατά τη διάρκεια της ίδιας ενημέρωσης στις Βρυξέλλες, Ρουμάνος δημοσιογράφος επικαλέστηκε δήλωση του Ρώσου πρέσβη στο Βουκουρέστι, σύμφωνα με την οποία το θαλάσσιο drone αποτελούσε μέρος στολίσκου που συμμετείχε σε «τρομοκρατική επίθεση» στη Μαύρη Θάλασσα.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό σε πραγματικό χρόνο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για εξέλιξη που προέκυψε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης και ότι θα εξεταστεί αργότερα.