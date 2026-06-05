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Θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία εξερράγη κατά τις 10.30 (τοπική ώρα), χωρίς να υπάρξουν απώλειες, ανακοίνωσε το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας την Παρασκευή – ενώ γίνονταν έρευνες για άλλα τρία.

Το συγκεκριμένο drone είναι τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο της Ουκρανίας και δεν ανήκει στον εξοπλισμό των ρουμανικών ενόπλων δυνάμεων, συμπληρώνεται σχετικά.

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H Ουκρανία ενημέρωσε τη Ρουμανία ότι το drone που εξερράγη ανήκε σε μια αρχική ομάδα πέντε σκαφών, είπε τοπικός αξιωματούχος στην ιστοσελίδα G4Media, προσθέτοντας πως ένα εξερράγη στην Κωνστάντζα, ένα στην Ουκρανία και σε εξέλιξη ήταν έρευνα για τα υπόλοιπα τρία.

💥 Powerful explosion reported near Romania’s Port of Constanța



According to preliminary reports, a naval drone may have exploded in the area.



Authorities have cordoned off the site, and the circumstances of the incident are being investigated. pic.twitter.com/0NWEqKgvu2 June 5, 2026

Η έκρηξη λαμβάνει χώρα μία εβδομάδα αφού ρωσικό drone συνετρίβη σε πολυκατοικία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τραυματίζοντας δύο άτομα – την πρώτη φορά στον πόλεμο Ρωσίας- Ουκρανίας που drone πέφτει σε πυκνοκατοικημένη περιοχή σε έδαφος μέλους του ΝΑΤΟ.

Η Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, έχει σύνορα 650 χλμ με την Ουκρανία και έχει αναφέρει 28 εισβολές στον εναέριο χώρο της από ρωσικά drones από τότε που η Μόσχα άρχισε την εισβολή στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Reuters