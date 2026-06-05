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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο ίδιο μέτωπο βρίσκονται επίσης το Λουξεμβούργο και η Σουηδία, τα οποία έλαβαν προειδοποιητικές επιστολές από τις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή (letter of formal notice), καθώς διαπιστώνει ότι η χώρα δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

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Αντίστοιχες διαδικασίες κινήθηκαν και κατά του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ελλείψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις που σχετίζονται με τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η οδηγία καθορίζει τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις για το ξέπλυμα χρήματος, με στόχο να αποτρέψει εγκληματικές οργανώσεις και μεμονωμένους δράστες από το να εκμεταλλεύονται τις διαφορές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών μελών στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ερευνών και των διώξεων για οικονομικά εγκλήματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία δεν έχουν μεταφέρει ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό προχώρησε στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές στις τρεις χώρες.

Τα τρία κράτη μέλη διαθέτουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί.

Εφόσον οι απαντήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.