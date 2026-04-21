Για ένα δύσκολο καλοκαίρι κάνει λόγο ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν λόγω των πιέσεων στην αγορά καυσίμων που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν και οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και στο καλύτερο σενάριο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας τους για την προσιτή στέγαση και την ενεργειακή ασφάλεια και την ώρα που συνεδρίαζαν οι υπουργοί της ΕΕ για τις Μεταφορές, σημείωσε ότι η ΕΕ ετοιμάζει μέτρα για να περιορίσει τον αντίκτυπο που έχει η κρίση στην προσφορά καυσίμων για τα αεροπλάνα, υπογραμμίζοντας ότι «αν χρειαστεί, μπορούμε να ανακατανείμουμε και να μοιραστούμε τα καύσιμα αεροπλάνων που διαθέτουμε».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των συζητήσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, με τον Επίτροπο Μεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα να προαναγγέλλει το σχέδιο «Accelerate EU», το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο και θα δίνει έμφαση στα καύσιμα μεταφορών και ειδικότερα στα καύσιμα για τα αεροπλάνα.

Παράλληλα, από την πλευρά της κυπριακής προεδρίας, ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης, τονίζοντας την ανάγκη προετοιμασίας ώστε να αποφευχθούν ακόμη και σενάρια με ουρές στα πρατήρια καυσίμων, σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης.

Οι ανησυχίες ενισχύονται από προειδοποιήσεις ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών για πιθανές ελλείψεις μέσα σε εβδομάδες, καθώς ο πόλεμος έχει περιορίσει την πρόσβαση σε βασικές οδούς ανεφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ. .

Στο παρασκήνιο, ευρωπαϊκές πηγές επισημαίνουν ότι τα υπό διαμόρφωση μέτρα θα κινηθούν στη λογική του συντονισμού και της αποφυγής μονομερών εθνικών παρεμβάσεων, με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Την ίδια ώρα, η γραμμή της Κομισιόν παραμένει προσεκτική: δεν διαπιστώνονται προς το παρόν ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ, ωστόσο οι αυξημένες τιμές –ιδίως στα καύσιμα για την αεροπορία– συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις, ενισχύοντας την ανάγκη για συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση.