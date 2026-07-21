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Δύο πιλότοι της Swiss τέθηκαν εκτός υπηρεσίας τον περασμένο Μάιο, λίγο πριν από προγραμματισμένη πτήση από τη Γενεύη της Ελβετίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξειδικευμένου αεροπορικού περιοδικού aeroTELEGRAPH, οι δύο κυβερνήτες επρόκειτο να αναλάβουν τον χειρισμό αεροσκάφους τύπου Airbus A220, ωστόσο η κατάστασή τους προκάλεσε ανησυχία. Μάρτυρες φέρεται να ανέφεραν ότι ήταν εμφανώς επηρεασμένοι από την κατανάλωση αλκοόλ.

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Η ελβετική αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι οι δύο πιλότοι απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους ενώ βρίσκονταν ακόμη στο ξενοδοχείο και αντικαταστάθηκαν άμεσα από άλλα μέλη πληρώματος. Έκτοτε παραμένουν εκτός πτήσεων, έως ότου ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Swiss υπογράμμισε ότι εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες για την κατανάλωση αλκοόλ από τα πληρώματα και ξεκαθάρισε πως κανένα μέλος δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει υπηρεσία υπό την επήρεια.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ασφάλεια των πτήσεων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και πως οποιαδήποτε παραβίαση των σχετικών κανονισμών αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα.