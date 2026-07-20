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Μια απρόσμενη και μάλλον ακραία φάρσα έκανε Ισπανός πιλότος σε πτήση με Αργεντινούς επιβάτες το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που διεξαγόταν ο τελικός του Μουντιάλ 2026.

Καθώς κατά τη διάρκεια της πτήσης οι επιβάτες δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα κινητά τους βρίσκονταν σε λειτουργία πτήσης, κανείς δεν γνώριζε το αποτέλεσμα του αγώνα.

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Εκμεταλλευόμενος την κατάσταση, ο πιλότος πήρε τον λόγο από τα μεγάφωνα του αεροσκάφους και είπε:

«Γνωρίζω ότι αυτό το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο μέχρι το τέλος, ακόμη και στην παράταση. Και οι δύο ομάδες έδωσαν τα πάντα. Όμως, δυστυχώς, σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου μπορεί να υπάρξει μόνο ένας νικητής. Θα θέλαμε, λοιπόν, να συγχαρούμε τους Αργεντινούς».

Οι επιβάτες πίστεψαν ότι η ανακοίνωση ήταν αληθινή και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, φωνάζοντας, αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον και γιορτάζοντας την υποτιθέμενη κατάκτηση του τροπαίου από την εθνική ομάδα της χώρας τους.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με το γαλλικό BFMTV να μεταδίδει τις χαρακτηριστικές εικόνες από το εσωτερικό της καμπίνας.

Mondial 2026: un pilote espagnol fait croire à une victoire argentine à ses passagers pic.twitter.com/XUXljUQPXA — BFM (@BFMTV) July 20, 2026

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η ανακοίνωση του πιλότου δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, καθώς οι επιβάτες είχαν παραπλανηθεί για την έκβαση του τελικού, γεγονός που προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα social media…