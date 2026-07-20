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Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την εθνική Ισπανίας δεν έγραψε ιστορία μόνο στα γήπεδα, αλλά αποτυπώθηκε ακόμη και… στο υπέδαφος της χώρας. Οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων μετά τη νίκη της «Ρόχα» επί της Αργεντινής στον μεγάλο τελικό ήταν τόσο έντονοι, ώστε καταγράφηκαν ως σεισμικές δονήσεις από σεισμογράφους σε ολόκληρη την Ισπανία.

Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν από τους σεισμογράφους του δικτύου Geo3Bcn του Ινστιτούτου Γεωεπιστημών της Βαρκελώνης, που ανήκει στο Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CSIC). Τα όργανα κατέγραψαν συνολικά τρεις κορυφώσεις στις δονήσεις κατά τη διάρκεια του τελικού απέναντι στην Αργεντινή, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται τη στιγμή που ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

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Οι άλλες δύο κορυφώσεις αντιστοιχούσαν στο γκολ που πέτυχε ο Φεράν Τόρες για την Ισπανία, καθώς και σε ένα ακόμη τέρμα που ακυρώθηκε στη συνέχεια. Οι ταυτόχρονοι πανηγυρισμοί χιλιάδων φιλάθλων προκάλεσαν δονήσεις στο έδαφος, οι οποίες καταγράφηκαν όχι μόνο από το δίκτυο του Geo3Bcn-CSIC, αλλά και από τα δίκτυα του Εθνικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου της Ισπανίας (IGN) και του Γεωλογικού και Χαρτογραφικού Ινστιτούτου της Καταλονίας (ICCG).

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων από τον ερευνητή του Geo3Bcn-CSIC, Ζόρντι Ντίαθ, τα σεισμικά σήματα εντοπίστηκαν σε σταθμούς παρακολούθησης σε ολόκληρη τη χώρα. Οι καταγραφές προέρχονται από περιοχές όπως το Αλκόι και η Έλδα, αλλά και από πιο απομακρυσμένες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Αλχεθίρας (Κάδιθ), η Γρανάδα, η Ουέλβα, η Βαρκελώνη και η Λιέιδα.

Η τρίτη και ισχυρότερη κορύφωση καταγράφηκε περίπου στις 22:02 ώρα UTC, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα (00:02) στην ηπειρωτική Ισπανία, τη στιγμή που ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του τελικού και χιλιάδες φίλαθλοι ξέσπασαν ταυτόχρονα σε πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της εθνικής ομάδας.

Με πληροφορίες από Todo Alicante