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Ο τρίχρονος ετεροθαλής αδελφός του ποδοσφαιριστή, Κέιν, βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του αγώνα για να συμμετάσχει στους πανηγυρισμούς.

Οι αυθόρμητες αντιδράσεις και οι γκριμάτσες του μικρού Κέιν κατά τη διάρκεια των εορτασμών έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει εκφράσει δημόσια την ιδιαίτερη αγάπη και τον ισχυρό συναισθηματικό δεσμό που διατηρεί με τον μικρότερο αδελφό του.

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Μπορεί ο Λαμίν Γιαμάλ να πρωταγωνίστησε στην κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία, όμως ένας άλλος πρωταγωνιστής έκλεψε τις εντυπώσεις στους πανηγυρισμούς. Ο λόγος για τον 3χρονο ετεροθαλή αδελφό του, Κέιν, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό του και έγινε ξανά viral με τις αυθόρμητες αντιδράσεις του.

Η οικογένεια του Λαμίν Γιαμάλ στο πλευρό του

Στον τελικό, όπου η Ισπανία επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στο New York New Jersey Stadium και κατέκτησε το τρόπαιο, η οικογένεια του ποδοσφαιριστή παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις εξέδρες.

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Η μητέρα του, Σέιλα Εμπάνα, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την άφιξή τους στο γήπεδο μαζί με συγγενείς και στενούς φίλους του Γιαμάλ. Για την περίσταση επέλεξε να φορέσει τη φανέλα του γιου της με το Νο 19, ενώ κρατούσε μια ειδικά σχεδιασμένη τσάντα με το όνομά του και τον αριθμό της φανέλας του. Ο μικρός Κέιν εμφανίστηκε επίσης με λευκό σορτς και τη φανέλα με το Νο 19.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συνόδευαν την οικογένεια ήταν ο παιδικός φίλος του Γιαμάλ, Σοχάιμπ, με τον οποίο μεγάλωσε στη συνοικία Ροκαφόντα του Ματαρό, ο πατέρας του Κέιν, σημερινός σύντροφος της Σέιλα Εμπάνα, καθώς και ο ξάδελφος του ποδοσφαιριστή, Μοχάμεντ Άμπντε. Η ανάρτηση της μητέρας του συνοδευόταν από τη φράση: «Η παρέα είναι έτοιμη».

Οι viral πανηγυρισμοί του μικρού Κέιν

Μετά τη λήξη του τελικού, ο μικρός Κέιν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει μαζί με τον αδελφό του και τους παίκτες της εθνικής Ισπανίας.

Οι εκφράσεις και οι αντιδράσεις του τράβηξαν ξανά τα βλέμματα, όπως είχε συμβεί και στον προημιτελικό απέναντι στο Βέλγιο, όταν οι γκριμάτσες του προβλήθηκαν στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου.

Ανάμεσα στις εικόνες που έγιναν viral ήταν εκείνες στις οποίες φορά ένα καπέλο αρκετά μεγαλύτερο από το κεφάλι του, αλλά και ένα αστυνομικό καπέλο που του δάνεισε αστυνομικός ο οποίος βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο.

Lamine Yamal's little brother goes CRAZY when his brother get's his medal



Love this kid, what a legend pic.twitter.com/VHK4iF5yt1 Advertisement July 19, 2026

World Cup champion Lamine Yamal with his little brother Keyne🇪🇸🏆 pic.twitter.com/E9A61Blrat — Jimmy King (@Jimmyking35) July 20, 2026

Η σχέση των δύο αδελφών

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει δύο ετεροθαλή αδέλφια, την Μπαράα και τον Κέιν. Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2007 από τους Μουνίρ Νασραουί και Σέιλα Εμπάνα, οι οποίοι χώρισαν όταν ήταν τριών ετών, διατηρώντας όμως στενή σχέση με τον γιο τους.

Ο Κέιν γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 από τη μητέρα του ποδοσφαιριστή και τον σημερινό σύντροφό της. Παρά τη μικρή του ηλικία, συνοδεύει συχνά τον αδελφό του σε αγώνες, προπονήσεις και μεγάλες διοργανώσεις, αποκτώντας ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα.

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Μετά τον αγώνα της Ισπανίας με την Αυστρία, ο Γιαμάλ είχε μιλήσει με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον μικρό του αδελφό, λέγοντας: «Ο αδερφός μου είναι τα πάντα για μένα, είναι σαν να είναι ο δικός μου γιος και είμαι απόλυτα ερωτευμένος μαζί του».

Ο μικρός Κέιν έχει γίνει viral στα social media

Ο Κέιν έχει αποκτήσει ήδη τη δική του δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Λαμίν Γιαμάλ δημοσιεύει συχνά βίντεο και φωτογραφίες μαζί του στους λογαριασμούς του, ενώ και η μητέρα τους μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά τους, με αποτέλεσμα ο μικρός να αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα των φιλάθλων της εθνικής Ισπανίας.

Φωτογραφίες: REUTERS

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