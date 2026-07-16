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Η οικογένεια του Γιαμάλ κέρδισε σε κλήρωση της Μπαρτσελόνα τη συμμετοχή σε αυτή τη δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο Καμπ Νόου.

Ο φωτογράφος Ζοάν Μονφόρτ χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να χαλαρώσει τον ντροπαλό τότε Μέσι, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η συγκεκριμένη λήψη.

Ο Λαμίν Γιαμάλ αγνοούσε επί χρόνια την ύπαρξη του στιγμιότυπου, το οποίο ήρθε πρόσφατα ξανά στην επικαιρότητα λόγω της πορείας των δύο ποδοσφαιριστών.

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Λίγες μέρες πριν την ιστορική αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ισπανία στο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου, μία φωτογραφία που τραβήχτηκε περίπου πριν είκοσι χρόνια, έχει γίνει ξανά viral και προσφέρει μία διαφορετική ματιά σε δύο σύγχρονους θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Μία αναπάντεχη συνάντηση

Σε αυτή την φωτογραφία, ο 20χρονος τότε Λιονέλ Μέσι, ακόμη στην αρχή της θρυλικής πορείας του με τη Μπαρτσελόνα, κρατά στην αγκαλιά του και κάνει μπάνιο σε μια μικρή πλαστική μπανιέρα ένα βρέφος λίγων μηνών που δεν είναι άλλος από τον Λαμίν Γιαμάλ, τον 19χρονο αστέρα του ισπανικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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🚨TRENDING: In 2007, Leo Messi held a baby for a photo shoot. That baby was Lamine Yamal!



19 years later, they are set to face each other in the 2026 World Cup final! pic.twitter.com/6HtFI0PTWB — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 15, 2026

Ποια είναι η ιστορία αυτής της φωτογραφίας;

Το 2007, η Μπαρτσελόνα, η καταλανική εφημερίδα Diario Sport και η UNICEF διοργάνωσαν μια ετήσια φιλανθρωπική φωτογράφιση για ημερολόγιο οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικών δράσεων.

Οικογένειες από τη συνοικία Roca Fonda της πόλης Ματαρό συμμετείχαν σε κλήρωση, με έπαθλο μια φωτογράφιση στο Καμπ Νόου μαζί με ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα.

Η οικογένεια του μικρού Λαμίν Γιαμάλ στάθηκε τυχερή και κέρδισε την κλήρωση. Από καθαρή σύμπτωση, αντιστοιχίστηκε με τον νεαρό τότε Λιονέλ Μέσι.

Τη φωτογράφιση πραγματοποίησε ο φωτογράφος του Associated Press, Ζοάν Μονφόρτ (Joan Monfort), ο οποίος χρόνια αργότερα αποκάλυψε πόσο δύσκολη ήταν εκείνη η στιγμή.

Όπως περιέγραψε, ο Μέσι ήταν ιδιαίτερα ντροπαλός και ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε μια μπανιέρα γεμάτη νερό και ένα βρέφος που έπρεπε να κρατήσει για τις ανάγκες της φωτογράφισης.

«Ήταν πολύ ντροπαλός. Στην αρχή δεν ήξερε ούτε πώς να κρατήσει το μωρό.

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Χρειάστηκε χρόνος μέχρι να χαλαρώσουν όλοι και να βγει η φωτογραφία», είχε δηλώσει ο Μονφόρτ, προσθέτοντας ότι τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πως το παιδί που φωτογράφιζε θα εξελισσόταν σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της νέας εποχής.

Ο Γιαμάλ αγνοούσε για χρόνια την ύπαρξη της φωτογραφίας

Ο Γιαμάλ έχει δηλώσει ότι για πολλά χρόνια δεν γνώριζε καν την ύπαρξη της φωτογραφίας, μέχρι που του την αποκάλυψε ο πατέρας του. Παράλληλα, αν και έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο συγκρίσεων με τον Μέσι, ο ίδιος έχει τονίσει ότι η σύγκριση με τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών μπορεί να αποτελεί βάρος, καθώς κανείς δεν μπορεί να γίνει ο Μέσι.

Δεν είναι όλα τυχαία στη ζωή. Μιλάμε για μία από εκείνες τις σπάνιες συμπτώσεις που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει: μια τυχαία φωτογράφιση για φιλανθρωπικό σκοπό μετατράπηκε, σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, σε ένα από τα πιο υπέροχα στιγμιότυπα πριν από έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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