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Χιλιάδες φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους και τις κεντρικές πλατείες μεγάλων ισπανικών πόλεων για να γιορτάσουν την επιστροφή της εθνικής ομάδας στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Οι οπαδοί αποθέωσαν τους παίκτες του Λουίς ντε λα Φουέντε με συνθήματα και τραγούδια, εκφράζοντας την εθνική τους υπερηφάνεια για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκαν από Ισπανούς φιλάθλους έξω από το στάδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Times Square της Νέας Υόρκης.

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Η κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της Ισπανίας προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη χώρα. Από τη στιγμή που ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα του τελικού απέναντι στην Αργεντινή, χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους, στήνοντας γιορτές που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Μαδρίτη στο επίκεντρο των πανηγυρισμών

Το μεγαλύτερο κύμα πανηγυρισμών καταγράφηκε στη Μαδρίτη, όπου οι κεντρικές πλατείες και οι λεωφόροι γέμισαν με φιλάθλους ντυμένους στα χρώματα της «Φούρια Ρόχα». Ισπανικές σημαίες κυμάτιζαν παντού, ενώ συνθήματα, τραγούδια, κόρνες αυτοκινήτων και καπνογόνα δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γιορτής.

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Οι φίλαθλοι αγκαλιάζονταν, τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο και αποθέωναν τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε, με το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ να ακούγεται διαρκώς από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Fans in Madrid react to Spain winning The World Cup. pic.twitter.com/F4FzAY1kQP July 19, 2026

Aqui les dejo unos videos de como se celebro ayer la final del Mundial en Madrid pic.twitter.com/9oYg2WfPe6 — CdeCripto (@CdeCriptoz) July 20, 2026

#Mundial2026



Así se celebró en España el gol que le dio la victoria a la Roja.



Miles se encuentran en la histórica plaza Cibeles en Madrid, y en otras calles y plazas en el país, para celebrar el gane en la copa del Mundo. pic.twitter.com/BwHm5DAZ7b — El Clarín (@SVElClarin) July 20, 2026

Γιορτή σε κάθε γωνιά της Ισπανίας

Η εικόνα δεν περιορίστηκε μόνο στην πρωτεύουσα. Αντίστοιχες σκηνές εκτυλίχθηκαν στη Βαρκελώνη, τη Σεβίλλη, τη Βαλένθια, το Μπιλμπάο, τη Μάλαγα και σε δεκάδες ακόμη πόλεις, όπου οι φίλαθλοι κατέκλυσαν δρόμους και πλατείες για να πανηγυρίσουν την επιστροφή της χώρας στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σε πολλές περιοχές στήθηκαν αυθόρμητες πορείες, με τον κόσμο να τραγουδά συνθήματα υπέρ της εθνικής ομάδας, ενώ αρκετοί ανέβηκαν σε συντριβάνια και μνημεία κρατώντας σημαίες και κασκόλ της Ισπανίας.

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FIREWORKS IN VALÈNCIA! 🇪🇸



There will be no sleep in Spain tonight as thousands celebrate their #FIFAWorldCup championship in the streets!



🎥: @Pableraso pic.twitter.com/f61QLEk553 — TSN (@TSN_Sports) July 20, 2026

Πάρτι και έξω από το γήπεδο

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες Ισπανοί φίλαθλοι που ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πανηγύρισαν έξω από το MetLife Stadium, ενώ εικόνες με τραγούδια, αγκαλιές και σημαίες κατέκλυσαν και την Times Square της Νέας Υόρκης, όπου συγκεντρώθηκαν φίλαθλοι για να γιορτάσουν τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής τους ομάδας.

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This is what a World Cup win means. Savage scenes outside MetLife here. pic.twitter.com/j34iBXsscW — Seán O'Connor (@SeanOCSport) July 20, 2026

Spain takes over Times Square!!



Being far from home can be tough sometimes, but in moments like this, the distance disappears and we are all suddenly back in the main square of our hometown, celebrating together. pic.twitter.com/wvAecF0S9w — Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) July 20, 2026

Η επιστροφή στην κορυφή μετά από 16 χρόνια

Η επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Ισπανούς, καθώς πρόκειται για το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 2010 και το δεύτερο συνολικά στην ιστορία της χώρας. Η πορεία της ομάδας στο τουρνουά αναζωπύρωσε τον ενθουσιασμό των φιλάθλων και η κατάκτηση του τροπαίου μετατράπηκε σε μια γιορτή εθνικής υπερηφάνειας που εξαπλώθηκε σε κάθε γωνιά της Ισπανίας.

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Φωτογραφίες: REUTERS

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