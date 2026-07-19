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Μήνυμα στήριξης προς την εθνική Ισπανίας ενόψει του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 απέστειλε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση με την Αργεντινή.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο MetLife Stadium, ο Ισπανός πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο σύνολο του Λουίς ντε λα Φουέντε, επικαλούμενος τα λόγια του αείμνηστου προπονητή Λουίς Αραγονές.

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«Όπως έλεγε ο πολύ αγαπημένος και τόσο σημαντικός για όλους μας Λουίς Αραγονές, οι τελικοί δεν παίζονται, κερδίζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σάντσεθ, συμπληρώνοντας: «Ας νικήσει η καλύτερη ομάδα και εύχομαι αυτή να είναι η Ισπανία». Παράλληλα, ο Ισπανός πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ενωτικό ρόλο της εθνικής ομάδας, σημειώνοντας ότι η πορεία της έχει καταφέρει να συσπειρώσει όχι μόνο τους πολίτες της χώρας, αλλά και φιλάθλους από το εξωτερικό.

#OjaláLaSegunda | #MundialRTVE



"Como dijo Luis Aragonés, las finales no se juegan. Se ganan. Que gane el mejor y que el mejor sea España"



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla con nuestra corresponsal en Nueva York, @gr_angela pic.twitter.com/P02yCA9ULZ July 19, 2026

«Η εθνική ομάδα ενώνει όλους τους Ισπανούς. Και όχι μόνο αυτούς, αλλά και ανθρώπους από άλλες χώρες που υποστηρίζουν την Ισπανία στον τελικό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας γεμίζει περηφάνια. Ορισμένες φορές οφείλουμε να μάθουμε να αγαπάμε και να εκτιμούμε τον εαυτό μας όσο μας αγαπούν και μας εκτιμούν στο εξωτερικό», δήλωσε.

Το μήνυμα του Πέδρο Σάντσεθ έρχεται λίγο πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, μιας αναμέτρησης που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φιλάθλων και έχει καθηλώσει τον ποδοσφαιρικό κόσμο.