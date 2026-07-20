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Η διοίκηση της ξενοδοχειακής μονάδας προσέφυγε στην αστυνομία όταν η πιστωτική κάρτα των πελατών απορρίφθηκε και κάθε προσπάθεια επικοινωνίας απέτυχε.

Η αστυνομία εντόπισε τη μητέρα της οικογένειας στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την επιβίβασή της σε πτήση, ενώ εκείνη απέδωσε το συμβάν σε τεχνικά προβλήματα.

Οι αρχές δεν έκριναν επαρκείς τις εξηγήσεις της, προχώρησαν στη σύλληψή της και την οδήγησαν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή για περαιτέρω διερεύνηση.

Η αστυνομία των Καναρίων Νήσων υπογράμμισε τη δέσμευσή της για την προστασία του τουριστικού τομέα από κάθε μορφή εγκληματικής δραστηριότητας.

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Ένα ασυνήθιστο περιστατικό απάτης ερευνούν οι ισπανικές Αρχές, μετά την προσπάθεια τριμελούς οικογένειας να εγκαταλείψει τη Γκραν Κανάρια χωρίς να εξοφλήσει λογαριασμό ύψους 2.100 λιρών, έπειτα από πολυήμερη διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια παρέμεινε στο θέρετρο για συνολικά 11 ημέρες. Όταν όμως ολοκληρώθηκε η διαμονή της, αποχώρησε από το ξενοδοχείο χωρίς να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό.

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Οι υπεύθυνοι της ξενοδοχειακής μονάδας, που βρίσκεται στο Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα, επιχείρησαν να χρεώσουν την πιστωτική κάρτα που είχε δηλωθεί ως εγγύηση κατά την κράτηση μέσω της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου. Ωστόσο, η συναλλαγή απορρίφθηκε, ενώ όλες οι προσπάθειες επικοινωνίας με τους πελάτες απέβησαν άκαρπες.

Μπροστά στην αδυναμία είσπραξης των χρημάτων, η διεύθυνση ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό της οικογένειας πριν αυτή αναχωρήσει από τη χώρα.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τη μητέρα της οικογένειας στον χώρο ελέγχου διαβατηρίων του αεροδρομίου της Γκραν Κανάρια, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής. Το περιστατικό καταγράφηκε και από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου.

Κατά την εξέτασή της, η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις Αρχές είναι ιρλανδικής καταγωγής, υποστήριξε ότι η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος με την τραπεζική της κάρτα και ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό της εκείνη τη στιγμή.

Οι εξηγήσεις της, ωστόσο, δεν κρίθηκαν επαρκείς από τις Αρχές. Η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της απάτης, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μασπαλόμας και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Αυστηρό μήνυμα από τις ισπανικές αρχές

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία των Καναρίων Νήσων διαμήνυσε την αδιάλλακτη στάση της απέναντι σε παρόμοια φαινόμενα:



«Η Εθνική Αστυνομία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προστασία του τουριστικού τομέα των Καναρίων Νήσων, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας του αρχιπελάγους, ενισχύοντας τη συνεργασία με τα ξενοδοχεία για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικής δραστηριότητας που επηρεάζει τη λειτουργία τους. Υπενθυμίζουμε επίσης στους επισκέπτες ότι κάθε προσπάθεια αποφυγής πληρωμής για υπηρεσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί θα αποτελεί αντικείμενο αστυνομικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν ποινική ευθύνη».



Το συμβάν στη Γκραν Κανάρια δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ανάλογες υποθέσεις που προβληματίζουν τις ευρωπαϊκές αρχές.



Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, μια οκταμελής οικογένεια στην Ουαλία κατηγορήθηκε ότι αποχώρησε από το ιταλικό εστιατόριο στο Πορτ Τάλμποτ χωρίς να εξοφλήσει λογαριασμό 380 ευρώ. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστονεπτά επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες για τη συγκεκριμένη ομάδα.

Με πληροφορίες από τη Daily Mail