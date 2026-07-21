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Η Ισπανία κέρδισε το τρόπαιο επικρατώντας της Αργεντινής στον τελικό με το γκολ που σημείωσε ο Φεράν Τόρες.

Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πανηγυρίζει τη νίκη φορώντας τη φανέλα του Λαμίν Γιαμάλ.

Πριν από τον αγώνα η Πενέλοπε Κρουζ είχε αναρτήσει φωτογραφίες και βίντεο εκφράζοντας τη στήριξή της στην εθνική ομάδα.

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Η Πενέλοπε Κρουζ δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα της Ισπανίας, καθώς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τους πανηγυρισμούς της μετά τον μεγάλο τελικό.

Η Ισπανία, πατρίδα της διάσημης ηθοποιού, κατέκτησε το τρόπαιο την Κυριακή 19 Ιουλίου, επικρατώντας της Αργεντινής στον τελικό. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Φεράν Τόρες, χαρίζοντας στους «φούριας ρόχας» το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας τους. Η Πενέλοπε Κρουζ παρακολούθησε την αναμέτρηση και πανηγύρισε με ενθουσιασμό τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας της χώρας της.

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Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, η βραβευμένη ηθοποιός δημοσίευσε ένα Instagram Story, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει ακούγοντας το τραγούδι «Nuevayol» του Bad Bunny, ενώ παράλληλα φωνάζει από χαρά για τη νίκη της Ισπανίας. Στο βίντεο φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας με το νούμερο 19, το οποίο ανήκει στον Λαμίν Γιαμάλ, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη φράση: «Είστε καταπληκτικοί, συγχαρητήρια».

Λίγο πριν από τον τελικό, η Πενέλοπε Κρουζ είχε αναρτήσει ακόμη μία φωτογραφία, στην οποία φορούσε την ίδια φανέλα, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή της στην εθνική Ισπανίας.

Παράλληλα, είχε δημιουργήσει και ένα βίντεο αφιερωμένο στην πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, μιλώντας για την αγωνία, την προσμονή και τα συναισθήματα που συνόδευσαν την προσπάθεια των Ισπανών μέχρι την κορυφή του κόσμου.

Στο μήνυμά της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η προσδοκία είναι παράξενο πράγμα. Υπάρχει πριν από οτιδήποτε άλλο. Πριν από τον θόρυβο, πριν από τα δάκρυα, πριν από την ιστορία. Είναι ο χώρος ανάμεσα στο τώρα και σε αυτό που θα μπορούσε να είναι. Πριν από μερικές εβδομάδες η προσδοκία ήταν το μόνο που είχαμε, το συναίσθημα ότι όλα ήταν δυνατά. Η ιστορία περίμενε να ξεδιπλωθεί και το έκανε».