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Ο Φεράν Τόρες σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 106ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Νίκο Γουίλιαμς κατά τη διάρκεια του τελικού.

Η ισπανική ομάδα δημοσίευσε φωτογραφία των πανηγυρισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την οποία απουσίαζε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο πρόεδρος αφαιρέθηκε ψηφιακά από το στιγμιότυπο ή αν επιλέχθηκε λήψη μετά την αποχώρησή του από την εξέδρα.

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Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας δημοσίευσε την Κυριακή 19 Ιουλίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς της μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ωστόσο, από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο απουσίαζε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Τραμπ βρέθηκε στο πλευρό του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προκειμένου να συμμετάσχει στην απονομή του τροπαίου στην Ισπανία, μετά τη νίκη της «La Roja» με 1-0 απέναντι στην Αργεντινή στον τελικό της διοργάνωσης.

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Παρόλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε για αρκετή ώρα πάνω στην εξέδρα που είχε στηθεί στο κέντρο του γηπέδου, ακόμη και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των Ισπανών παικτών. Μάλιστα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο φάνηκε σε κάποια στιγμή να προσπαθεί να τον απομακρύνει διακριτικά από τη σκηνή, προκειμένου η ομάδα να γιορτάσει μόνη της την ιστορική της επιτυχία.

According to Getty Images, Trump appears in most of the angles from Spain’s celebratory World Cup photo, while on the official X account of the Spanish men’s national soccer team, he’s not included in the winning phot pic.twitter.com/6nV5IA9YwT July 20, 2026

Για τον λόγο αυτό, αρκετοί θεώρησαν πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα εμφανιζόταν στη φωτογραφία των πανηγυρισμών της Ισπανίας. Ωστόσο, όταν η εθνική ομάδα ανάρτησε το στιγμιότυπο στα social media, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υπήρχε στο κάδρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η Ισπανική Ομοσπονδία ή η ομάδα αφαίρεσε ψηφιακά τον Τραμπ από τη φωτογραφία ή αν απλώς επέλεξε να δημοσιεύσει μια διαφορετική λήψη, η οποία τραβήχτηκε αργότερα, αφού τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ινφαντίνο είχαν αποχωρήσει από την εξέδρα.

Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν στάθηκε ικανό να μειώσει τη χαρά των Ισπανών παικτών και φιλάθλων για τον θρίαμβο απέναντι στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι. Η «La Roja» κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, ολοκληρώνοντας τον τελικό με 20 τελικές προσπάθειες έναντι μόλις 2 της «Albiceleste».

Η κατάκτηση του τροπαίου κρίθηκε στην παράταση, όταν ο Φεράν Τόρες πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 106ο λεπτό. Ο Ισπανός επιθετικός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική κεφαλιά-ασίστ του Νίκο Γουίλιαμς και χάρισε στην ομάδα του τη μεγάλη νίκη και το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Με πληροφορίες από USA Today