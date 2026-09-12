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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνέδεσε την ισχυρή επίδοση του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ με λάθη δυτικών χωρών.

Ο Πούτιν συνδέει την επιτυχία της AfD στις εκλογές σε γερμανικό κρατίδιο με λάθη της Δύσης

Όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα συστηματικών λαθών από δυτικά κράτη στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία, δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

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Ο ίδιος κατηγόρησε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προκαλούν ανοικτή σύγκρουση με τη Ρωσία και αναστατώνουν τους πολίτες τους, λέγοντας ότι αυτό αντανακλάται στα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία.

Η AfD κέρδισε ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων την Κυριακή στη Σαξονία-Άνχαλτ, λίγο μικρότερο από την απόλυτη πλειοψηφία.

Putin on the AfD’s election victory in Saxony-Anhalt:



Everything now happening in Europe is the result of systemic mistakes by the so-called West—or more precisely, Western globalists—in politics, security and the economy.



Everyone makes mistakes; we have made quite a few, as… pic.twitter.com/YliK3rutsz — The Geo-Political Arena (@GPoliticalArena) September 12, 2026

Ο κόσμος σε ευρωπαϊκές χώρες καταλαβαίνει αυτό που συμβαίνει, δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως σ’ αυτό οφείλονται τα αποτελέσματα στη Γερμανία.

Ο Πούτιν βρίσκεται στην Ινδία για τη σύνοδο κορυφής των BRICS αυτό το σαββατοκύριακο.

Η Ρωσία δεν απειλεί ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχει λόγο για να συγκρουσθεί μαζί τους, δήλωσε ακόμα ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διευθετηθεί από την έκβαση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

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Ωστόσο ο Πούτιν είχε δηλώσει και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει πόλεμο, επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι, αντιθέτως, ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που οδηγούν προς τη σύγκρουση.

«Θέλουν άραγε να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου; Προς τα πού σπρώχνουν τους λαούς των χωρών τους; Προς έναν πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία;», δήλωσε ο Πούτιν.

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«Λένε τώρα ότι σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος. Αυτό σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

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