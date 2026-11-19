Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ιστορική τριμερής συνάντηση των ηγετών της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας στη Σεντζέν αναδεικνύει τον ρόλο του Πεκίνου ως κεντρικού παίκτη στις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο Σι Τζινπίνγκ επιδιώκει να ενισχύσει το κύρος της χώρας του ενόψει του επερχόμενου συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος, παρά τις εσωτερικές οικονομικές προκλήσεις.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε κρίσιμα ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών, όπου το Πεκίνο τηρεί προσεκτική στάση για να διατηρήσει τις διεθνείς ισορροπίες.

Παρά τον κίνδυνο απρόβλεπτων ενεργειών από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κινέζος ηγέτης αξιοποιεί τη φιλοξενία της συνόδου για να προβάλει μια εικόνα σταθερότητας και ισχύος.

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Τα βλέμματα της διεθνής κοινότητας είναι στραμμένα στην ιστορική τριμερή συνάντηση Τραμπ–Σι-Πούτιν στη Σεντζέν, προσφέροντας ένα επικοινωνιακό όφελος στο Πεκίνο, να παρουσιαστεί η Κίνα ως ισότιμος ομιλητής με τις ΗΠΑ.

Όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του BBC, ο Σι Τζινπίνγκ πιστεύει ότι πέτυχε κάτι που κανένας άλλος ηγέτης στον κόσμο δεν θα μπορούσε να καταφέρει, εξασφαλίζοντας μια ιστορική σύνοδο κορυφής με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ στη Σεντζέν, μία πόλη με έντονο συμβολισμό, καθώς είναι κέντρο καινοτομίας και εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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🔴 Chinese President Xi Jinping says that his trilateral meeting with his US and Russian counterparts is of “groundbreaking significance” 🔴 “The gathering of the leaders of China, Russia and the United States for the first time in history is of groundbreaking significance,” Xi said at the outset of talks with US President Donald Trump and Russia’s Vladimir Putin — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 19, 2026

Επί δεκαετίες, οι ΗΠΑ και οι δυτικοί σύμμαχοί της διαμόρφωναν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων, αλλά αυτή τη φορά η Κίνα ήταν αυτή που οργάνωσε τη διπλωματική συνάντηση, δείχνοντας ότι βρίσκεται στον πυρήνα των συζητήσεων που καθορίζουν τις κρισιμότερες γεωπολιτικές και γεωοικονομικές εξελίξεις στον πλανήτη.

Ωστόσο, υπάρχουν και ζητήματα που ο Σι δεν θέλει να συζητήσει με τον Τραμπ και τον Πούτιν, όπως περιγράφει η ανταποκρίτρια του BBC στην Κίνα, Λόρα Μπίκερ.

Η Ουκρανία

Για τον Σι πρόκειται για μια δύσκολη ισορροπία. Ξέρει καλά ότι η στενή σχέση του με τον Πούτιν μπορεί να χαλάσει τις σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη — και η ΕΕ είναι βασικός εμπορικός πελάτης, ειδικά τώρα που η κινεζική οικονομία στηρίζεται τόσο πολύ στις εξαγωγές της.

Από την άλλη, όμως, ο Σι δεν θέλει ο πόλεμος να τελειώσει με τρόπο που θα αποδυναμώσει ή θα αποσταθεροποιήσει τη Ρωσία, έναν πολύτιμο σύμμαχο και γείτονα. Η Κίνα προσπαθεί να κρατήσει εικόνα ουδετερότητας: ζητά διαρκώς διαπραγματεύσεις και πολιτική λύση, χωρίς ποτέ να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή.

Οι ΗΠΑ —κυρίως επί προεδρίας Μπάιντεν— και η Ευρώπη έχουν κατηγορήσει το Πεκίνο ότι στέλνει στη Ρωσία εξαρτήματα χρήσιμα για τον πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα κρατά όρθια τη ρωσική οικονομία αγοράζοντας πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

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Με απλά λόγια, ο Σι θέλει τον Πούτιν κοντά του, αλλά σε ασφαλή απόσταση: δεν θέλει τα προβλήματα της Ρωσίας να «φορτωθούν» στην Κίνα.

Η κούρσα των πυρηνικών όπλων

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να συζητήσουν οι τρεις τους τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως.

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία έχουν μακράν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια, περίπου 5.000 πυρηνικές κεφαλές. Όμως, η Κίνα μεγαλώνει το δικό της με γρήγορους ρυθμούς, κάτι που ανησυχεί έντονα την Ουάσιγκτον.

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Τον περασμένο Φεβρουάριο έληξε η New START, η τελευταία μεγάλη συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία που έθετε περιορισμούς στον αριθμό των πυρηνικών τους όπλων, φέρνοντας ξανά τον φόβο ενός νέου ανταγωνισμού εξοπλισμών.

Ο Τραμπ πιέζει να μπει και η Κίνα σε μια νέα συμφωνία, όμως το Πεκίνο αρνείται. Το επιχείρημα του Σι είναι το εξής: το κινεζικό οπλοστάσιο είναι πολύ μικρότερο από εκείνα των ΗΠΑ και της Ρωσίας, άρα δεν είναι πρέπει δεσμευτεί από τους ίδιους περιορισμούς. Επιπλέον, η Κίνα θεωρεί δικαίωμά της να αναπτύσσει ελεύθερα την άμυνά της.

US President Donald Trump says that he, Xi Jinping, and Vladimir Putin are "really making history" by holding trilateral talks in China today. Live blog: https://t.co/33C0wZ4wYu https://t.co/vU2heTRsff Advertisement November 19, 2026

Αυτό το θέμα, όμως, δυσκολεύει την προσπάθεια του Σι να παρουσιάσει την Κίνα ως ηγέτιδα δύναμη, γιατί οι ΗΠΑ μπορούν να αντιτείνουν ότι η παγκόσμια ηγεσία απαιτεί και υπεύθυνη στάση στα πυρηνικά.

Ο Σι θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της εικόνας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι Κινέζοι αξιωματούχοι αγαπούν τις αυστηρά οργανωμένες συναντήσεις, όπου κάθε κουβέντα και κάθε κίνηση είναι προσυμφωνημένη.

Εδώ, όμως, ο Σι έχει απέναντί του δύο εντελώς απρόβλεπτους ηγέτες. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πούτιν έχουν τους δικούς τους στόχους — μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προειδοποιήσει ότι μπορεί να βγει εκτός προγράμματος.

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Υπάρχει, λοιπόν, ο κίνδυνος ο Τραμπ και ο Πούτιν να κλέψουν την παράσταση και ο Σι να φανεί απλώς ένας καλός οικοδεσπότης, αντί για τον μεγάλο πρωταγωνιστή της συνόδου.

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Βέβαια, ο Κινέζος ηγέτης μπορεί να το έχει υπολογίσει κι αυτό — και ίσως τελικά να τον βολεύει. Θέλει να δείχνει ως ο ψύχραιμος, σταθερός ηγέτης του κόσμου, έχοντας δίπλα του δύο ηγέτες μπλεγμένους σε πολέμους που δεν μπορούν να τελειώσουν. Έτσι, κάθε απρόοπτο των άλλων δύο μπορεί απλώς να τον κάνει να δείχνει πιο σοβαρός και μετρημένος, αναφέρεται στην ανάλυση του BBC.

Τα προβλήματα στο εσωτερικό της Κίνας

Όσο κι αν τραβά τα βλέμματα, μια συνάντηση τριών ηγετών με τόσο διαφορετικά συμφέροντα δύσκολα θα βγάλει μεγάλες αποφάσεις. Όμως, η εικόνα ισχύος που εκπέμπει είναι πολύτιμη για τον Σι, καθώς πλησιάζει το Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος του χρόνου, όπου αναμένεται να εξασφαλίσει μια ιστορική τέταρτη θητεία.

Ο Σι θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη σύνοδο στο εσωτερικό της χώρας, την ώρα που η Κίνα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ενδεικτικά, μια πανεθνική κρίση στην αγορά ακινήτων έχει πλήξει την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Οι τοπικές κυβερνήσεις είναι βαριά υπερχρεωμένες. Η μεταποίηση έχει επιβραδυνθεί και όλο και μεγαλύτερο μέρος του κινεζικού εργατικού δυναμικού εξαρτάται πλέον από ευέλικτες μορφές εργασίας, χωρίς σύνταξη ή κοινωνική ασφάλιση.Ένας στους πέντε νέους δυσκολεύεται να βρει δουλειά, με αποτέλεσμα η απογοήτευση και το άγχος για το μέλλον να μεγαλώνουν.

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Μπορεί ο Σι να μην έχει εκλογές ούτε μαζικές διαδηλώσεις να φοβηθεί, αλλά τον νοιάζει η στήριξή του μέσα στην ηγεσία του κόμματος.

Σε μια τέτοια στιγμή, μια φωτογραφία δίπλα στον Πούτιν και τον Τραμπ είναι το ιδανικό μήνυμα προς τους πολίτες του: ότι ο «αιώνας της ταπείνωσης» για την Κίνα ανήκει οριστικά στο παρελθόν και ότι η χώρα δεν ακολουθεί πια τους κανόνες των άλλων, αλλά τους γράφει η ίδια.

Πηγή: BBC