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Ένα εντυπωσιακό θέαμα με πρωταγωνιστές ανθρωποειδή ρομπότ παρουσιάζει η κινεζική πόλη Σενζέν, καθώς η χώρα υποδέχεται ηγέτες από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του APEC.

Περισσότερα από 100 ρομπότ συμμετείχαν την Τρίτη σε μια ξεχωριστή επίδειξη σε κεντρική πλατεία της πόλης, όπου παρουσίασαν χορευτικές κινήσεις, εντυπωσιάζοντας τους επισκέπτες. Την ίδια στιγμή, σε κέντρο ρομποτικής, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει αναμετρήσεις μεταξύ ρομπότ, αλλά και επιδείξεις πολεμικών τεχνών.

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Humanoid robots are dancing and sparring cream in Shenzhen as the Chinese tech hub welcomes world leaders for the APEC summit. More than 100 robots performed in a central square Tuesday, while visitors watched robot fights and martial arts demonstrations at a robotics center. The displays offered a glimpse of how China is bringing robotics and automation into everyday life. — CBS News (@CBSNews) November 17, 2026

Οι εκδηλώσεις προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών, προσφέροντας μια εικόνα από το τεχνολογικό μέλλον που διαμορφώνεται στην Κίνα. Μέσα από τέτοιες παρουσιάσεις, η χώρα αναδεικνύει την πρόοδό της στον τομέα της ρομποτικής και της αυτοματοποίησης, δείχνοντας πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενταχθούν σταδιακά στην καθημερινότητα των πολιτών.