Kylin Villa: Το υπερπολυτελές θέρετρο στην Κίνα όπου συναντώνται Τραμπ, Πούτιν και Σι – Οι πέντε βίλες και η «μυστική» ιστορία του - Πηγή: https://www.shenzhenkylinvilla.cn

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πεντάστερο θέρετρο Kylin Villa στη Σενζέν της Κίνας επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ.

Το συγκρότημα εκτείνεται σε 380.000 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει πολυτελείς βίλες, υποδομές για δεξιώσεις και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθιστώντας το ιδανικό για διπλωματικές επαφές υψηλού επιπέδου.

Η επιλογή του χώρου βασίζεται στην απομόνωση και τη διακριτικότητα που προσφέρει, στοιχεία απαραίτητα για τις συναντήσεις κορυφαίων ηγετών.

Το Kylin Villa ιδρύθηκε το 1997 για να φιλοξενεί επίσημες αποστολές και έχει συνδεθεί ιστορικά με σημαντικές πολιτικές επισκέψεις, καθώς και με τη διαμονή προσωπικοτήτων που διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη διεθνή σκηνή.

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Σε ένα απομονωμένο, καταπράσινο συγκρότημα 380.000 τετραγωνικών μέτρων, με πολυτελείς βίλες, αίθουσες δεξιώσεων και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στρέφονται τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας. Το Kylin Villa, ένα πεντάστερο κρατικό θέρετρο στη Σενζέν της Κίνας, επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες διπλωματικές συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του APEC: την τριμερή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ.

Πρόκειται για έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορία, ο οποίος δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί υψηλόβαθμους Κινέζους αξιωματούχους και ξένους ηγέτες. Πίσω από την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, τους περιποιημένους κήπους και την ειδυλλιακή τοποθεσία, κρύβεται ένα συγκρότημα που έχει συνδεθεί με μυστικές επισκέψεις, σημαντικές πολιτικές επαφές και πρόσωπα που σημάδεψαν τη διεθνή πολιτική σκηνή.

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Η επιλογή του για μια τόσο σημαντική συνάντηση δεν είναι τυχαία: η απομόνωση, η διακριτικότητα και οι δυνατότητες ασφαλείας το καθιστούν ιδανικό για συνομιλίες κορυφαίου επιπέδου.

Kylin Villa: Το υπερπολυτελές θέρετρο στην Κίνα όπου συναντώνται Τραμπ, Πούτιν και Σι – Reuters

Πέντε θεματικές βίλες και 380 στρέμματα πρασίνου δίπλα σε λίμνη

Το Kylin Villa, γνωστό και ως Qilin Villa, βρίσκεται στην περιοχή Nanshan, στους πρόποδες του βουνού Qilin, στα βορειοδυτικά της Σενζέν, δίπλα στη λίμνη Xili. Το συγκρότημα εκτείνεται σε περίπου 380.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή σε μια έκταση 38 εκταρίων, και περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση.

Στο εσωτερικό του υπάρχουν πέντε κεντρικές βίλες, καθεμία σχεδιασμένη με διαφορετική αρχιτεκτονική αισθητική: γαλλική, ιταλική, ισπανική, χαβανέζικη και αμερικανική. Παράλληλα, διαθέτει ξενώνες, ειδικό χώρο φιλοξενίας VIP προσκεκλημένων και μεγάλες αίθουσες δεξιώσεων, κατάλληλες για επίσημες εκδηλώσεις και συναντήσεις υψηλού επιπέδου.

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του θέρετρου, καθώς στους χώρους του υπάρχουν περισσότερα από 230 είδη δέντρων και λουλουδιών. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται επίσης το γήπεδο γκολφ Xili και το πάρκο σαφάρι της Σενζέν.

Μέχρι και το τέλος του 2025, το συγκρότημα δεχόταν και απλούς επισκέπτες, προσφέροντας διαμονή, διοργάνωση γάμων, δεξιώσεων και συνεδρίων. Κριτικές στην κινεζική πλατφόρμα Dianping περιέγραφαν τους χώρους ως ιδιαίτερα γραφικούς, με συνδυασμό ανατολικών και δυτικών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Ορισμένοι επισκέπτες, πάντως, είχαν επισημάνει ότι οι εσωτερικοί χώροι των δωματίων χρειάζονταν ανανέωση.

Kylin Villa: Το υπερπολυτελές θέρετρο στην Κίνα όπου συναντώνται Τραμπ, Πούτιν και Σι – Reuters

Kylin Villa: Το υπερπολυτελές θέρετρο στην Κίνα όπου συναντώνται Τραμπ, Πούτιν και Σι – Οι πέντε βίλες και η «μυστική» ιστορία του – Πηγή: https://www.shenzhenkylinvilla.cn Kylin Villa: Το υπερπολυτελές θέρετρο στην Κίνα όπου συναντώνται Τραμπ, Πούτιν και Σι – Οι πέντε βίλες και η «μυστική» ιστορία του – Πηγή: https://www.shenzhenkylinvilla.cn

Γιατί κατασκευάστηκε το Kylin Villa – Ο ρόλος στην επιστροφή του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα

Η δημιουργία του συγκροτήματος συνδέεται με ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός: την παράδοση του Χονγκ Κονγκ από τη Βρετανία στην Κίνα το 1997.

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Το Kylin Villa ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, καθώς η τοπική κυβέρνηση της Σενζέν αναζητούσε έναν χώρο ικανό να φιλοξενήσει ανώτατους Κινέζους αξιωματούχους και άλλους σημαντικούς προσκεκλημένους που θα ταξίδευαν στην περιοχή για τις εκδηλώσεις της ιστορικής μετάβασης.

Όπως είχε περιγράψει στα απομνημονεύματά του ο Li Zibin, δήμαρχος της Σενζέν από το 1995 έως το 2000, τα ξενοδοχεία της πόλης δεν διέθεταν τότε τις απαραίτητες υποδομές και τις κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας για τη φιλοξενία τόσο μεγάλων αποστολών.

Ενδεικτικό είναι ότι τα πεντάστερα ξενοδοχεία της πόλης μπορούσαν να εξυπηρετήσουν συνολικά περίπου 500 άτομα, ενώ οι ανάγκες της κινεζικής κυβέρνησης απαιτούσαν έναν χώρο που θα μπορούσε να διοργανώσει δεξιώσεις ακόμη και για 1.000 καλεσμένους.

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Έτσι, δημιουργήθηκε ένα συγκρότημα που θα λειτουργούσε ως επίσημη βάση υποδοχής ξένων ηγετών και υψηλόβαθμων επισκεπτών της δημοτικής διοίκησης.

Kylin Villa: Το υπερπολυτελές θέρετρο στην Κίνα όπου συναντώνται Τραμπ, Πούτιν και Σι – Οι πέντε βίλες και η «μυστική» ιστορία του – Πηγή: https://www.shenzhenkylinvilla.cn

Kylin Villa: Το υπερπολυτελές θέρετρο στην Κίνα όπου συναντώνται Τραμπ, Πούτιν και Σι – Οι πέντε βίλες και η «μυστική» ιστορία του – Πηγή: https://www.shenzhenkylinvilla.cn

Kylin Villa: Το υπερπολυτελές θέρετρο στην Κίνα όπου συναντώνται Τραμπ, Πούτιν και Σι – Οι πέντε βίλες και η «μυστική» ιστορία του – Πηγή: https://www.shenzhenkylinvilla.cn

Η μυστική επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ιλ και οι σημαντικοί επισκέπτες

Στην ιστορία του Kylin Villa έχουν καταγραφεί επισκέψεις προσωπικοτήτων που συνδέθηκαν με κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις στην Ασία.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν εκείνη του πρώην ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ιλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της νοτιοκορεατικής εφημερίδας Chosun Daily, ο ίδιος είχε πραγματοποιήσει μυστική επίσκεψη στη Σενζέν πριν από περίπου δύο δεκαετίες και διέμεινε στο συγκεκριμένο θέρετρο.

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Σκοπός του ταξιδιού φέρεται να ήταν να γνωρίσει από κοντά τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις της Κίνας και την ανάπτυξη που είχε ακολουθήσει το άνοιγμα της χώρας προς τη διεθνή οικονομία. Εκείνη την περίοδο, η Βόρεια Κορέα παρακολουθούσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κινεζικό μοντέλο ανάπτυξης.

Το θέρετρο φιλοξένησε επίσης σημαντικές πολιτικές συναντήσεις. Το 2005, ο τότε πρωθυπουργός της Κίνας Wen Jiabao πραγματοποίησε εκεί συνάντηση με αντικείμενο τον ρόλο της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης της Σενζέν στην κινεζική οικονομία.

Το 2019, στον ίδιο χώρο, ο Liu Jieyi, τότε επικεφαλής του Γραφείου Υποθέσεων της Ταϊβάν στην Κίνα, συναντήθηκε με τον Han Kuo-yu, τότε δήμαρχο της Καοσιούνγκ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν ζητήματα όπως η γεωργία, ο τουρισμός, οι επενδύσεις και η τεχνολογία.

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Ιδιαίτερη σχέση με το συγκρότημα είχε και ο πατέρας του σημερινού Κινέζου προέδρου, Xi Zhongxun. Σύμφωνα με τη βιογραφία του, μετά τη διάγνωση καρκίνου το 2001 περνούσε χρόνο στο Kylin Villa, όπου απολάμβανε τους περιπάτους στους καταπράσινους χώρους και τον καθαρό αέρα.

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Τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Σι

Η απομονωμένη τοποθεσία και οι υποδομές ασφαλείας είναι δύο από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το Kylin Villa επιλέγεται για τη φιλοξενία κορυφαίων πολιτικών προσωπικοτήτων.

Το συγκρότημα περιβάλλεται από μεγάλες εκτάσεις πρασίνου και διαθέτει περιορισμένα σημεία εισόδου και εξόδου, γεγονός που διευκολύνει τον έλεγχο της πρόσβασης. Παράλληλα, απέχει περίπου 30 λεπτά οδικώς από το διεθνές αεροδρόμιο Bao’an της Σενζέν.

Ενόψει της συνάντησης των τριών ηγετών, η παρουσία της αστυνομίας στην είσοδο του συγκροτήματος ήταν ιδιαίτερα έντονη τις τελευταίες ημέρες. Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλειαν την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ενώ δεν επιτρεπόταν η λήψη φωτογραφιών από τον χώρο.

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Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της 19ης Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να συμμετάσχει πρώτα στην ολομέλεια της Συνόδου των Οικονομικών Ηγετών του APEC στο Shenzhen International Exchange Center και στη συνέχεια να μεταβεί στο Kylin Villa, περίπου το μεσημέρι, για διμερείς συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμενόταν να προστεθεί αργότερα στους δύο ηγέτες, για την πολυαναμενόμενη τριμερή συνάντηση, η οποία είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου μία ώρα. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Αμερικανός πρόεδρος επρόκειτο να αναχωρήσει απευθείας από το θέρετρο για το αεροδρόμιο της Σενζέν, με προορισμό τις ΗΠΑ.

Το Kylin Villa, επομένως, δεν αποτελεί απλώς ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα. Είναι ένας χώρος με ιδιαίτερη πολιτική και διπλωματική σημασία, που από την ίδρυσή του έχει συνδεθεί με σημαντικές στιγμές της σύγχρονης κινεζικής ιστορίας. Όταν δεν φιλοξενεί επίσημες αποστολές και κρατικές εκδηλώσεις, παραμένει διαθέσιμο και για το κοινό, με δυνατότητα κρατήσεων μέσω της ιστοσελίδας του.

(Με πληροφορίες από CNBC TV18, TheStandard, SouthChinaMorningPost)