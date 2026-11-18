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Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ συγκέντρωσε το διεθνές ενδιαφέρον, με τους τρεις ηγέτες να φωτογραφίζονται μαζί για πρώτη φορά.

Οι ηγέτες αντάλλαξαν χαιρετισμούς στο περιθώριο της διοργάνωσης, η οποία εστιάζει στην οικονομική ανάπτυξη, το εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η σύνοδος στη Σεντζέν αναμένεται να εξετάσει καίρια ζητήματα, όπως οι επιπτώσεις της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Το Πεκίνο προβάλλει μέσω της διοργάνωσης το αναπτυξιακό του μοντέλο, αναδεικνύοντας τη Σεντζέν ως έναν κορυφαίο παγκόσμιο κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας.

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Αστακός με τζίντζερ, ροφός στον ατμό, μοσχαρίσια μπριζόλα με μανιτάρια και κρασί από λίτσι περιλαμβάνει το πολυτελές μενού του επίσημου δείπνου που παρέθεσε ο Σι Τζινπίνγκ στους ηγέτες της συνόδου APEC στη Σεντζέν της Κίνας. Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κινέζου προέδρου στην ίδια διοργάνωση συγκεντρώνει το διεθνές ενδιαφέρον, με τις πρώτες κοινές φωτογραφίες τους να δίνουν ήδη ξεχωριστό διπλωματικό βάρος στη σύνοδο.

Πέρα από τις χειραψίες και τις προσδοκίες για την πολυσυζητημένη τριμερή συνάντηση των τριών ηγετών, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το επίσημο δείπνο που διοργάνωσε ο Σι Τζινπίνγκ για τους ηγέτες και τους εκπροσώπους των 21 οικονομιών-μελών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

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Τραμπ, Πούτιν και Σι: Η πρώτη κοινή φωτογραφία στη σύνοδο APEC

Οι Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά μαζί στο περιθώριο της συνόδου στη Σεντζέν, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή τους.

Xi Jinping stands right in the middle, flanked by his wife and the world’s two most powerful leaders! In the 2026 APEC "family photo" in Shenzhen, Xi wasn’t just a host—he was the maestro bringing global rivals into a single frame. https://t.co/UyzxqX68W6 November 18, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του αντάλλαξαν χειραψία, στην πρώτη διά ζώσης επαφή τους μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πρόεδροι «αντάλλαξαν χαιρετισμούς».

Στη συνέχεια, οι τρεις ηγέτες πόζαραν για την ομαδική φωτογραφία μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Ενδιαφέρον παρουσίασε και η σκηνοθεσία της στιγμής από τον Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος καθοδήγησε τον Πούτιν στη θέση δίπλα στη σύζυγό του και υπέδειξε στον Τραμπ να σταθεί δίπλα του.

Το πολυτελές δείπνο του Σι Τζινπίνγκ: Αστακός, ροφός και μοσχαρίσια μπριζόλα

Μετά την πρόποση του Κινέζου προέδρου, οι συμμετέχοντες πέρασαν στο επίσημο δείπνο, το οποίο, σύμφωνα με τη South China Morning Post, περιλαμβάνει ένα πλούσιο μενού με παραδοσιακές κινεζικές γεύσεις και εκλεκτά υλικά.

Xi raised a glass of red; the Russian delegation opted for sparkling wine. https://t.co/jRGWdzZx8c Advertisement November 18, 2026

Το γεύμα ξεκινά με ένα κρύο πιάτο που ονομάζεται «Πόλη του Ροκ» (City of the Roc), χωρίς να διευκρινίζονται τα συστατικά του.

Στη συνέχεια σερβίρεται ένα είδος κινεζικής ψαρόσουπας, καθώς και τηγανητός αστακός με τζίντζερ και φρέσκα κρεμμυδάκια.

Στα κυρίως πιάτα περιλαμβάνονται:

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Ροφός μαγειρεμένος στον ατμό με σάλτσα σόγιας.

Μοσχαρίσια μπριζόλα με μανιτάρια.

Μορχέλες με μικρά λάχανα και κάστανα σε σάλτσα σαφράν.

Στη μέση του δείπνου σερβίρεται μια τριάδα από καντονέζικα ντιμ σαμ, ενώ για τη συνέχεια προβλέπεται γλυκιά σούπα με κόκκινα φασόλια, φλούδα μανταρινιού και σπόρους λωτού.

Το επιδόρπιο περιλαμβάνει κέικ, φρέσκα φρούτα και παγωτό. Το δείπνο ολοκληρώνεται με καφέ και τσάι.

Τα κρασιά που επιλέχθηκαν για τους ηγέτες

Ξεχωριστή θέση στο επίσημο μενού έχουν και τα κρασιά που επέλεξαν οι διοργανωτές.

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Στους καλεσμένους προσφέρονται Cabernet Sauvignon από την περιοχή Νινγκσιά, παραγωγής 2019, λευκό κρασί του 2020, καθώς και παγωμένο κρασί από λίτσι, ένα φρούτο ιδιαίτερα δημοφιλές στη νότια Κίνα.

Τι είναι η σύνοδος APEC και πόσο σημαντική είναι για την παγκόσμια οικονομία

Η σύνοδος της Σεντζέν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς οικονομικές και διπλωματικές διοργανώσεις στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η APEC ιδρύθηκε το 1989 στην Καμπέρα της Αυστραλίας, ως άτυπη πρωτοβουλία διαλόγου με 12 αρχικά μέλη. Σταδιακά εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα περιφερειακά οικονομικά φόρουμ, με βασικό στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, του εμπορίου και των επενδύσεων.

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Σήμερα αριθμεί 21 οικονομίες-μέλη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 62% του παγκόσμιου ΑΕΠ και σχεδόν το μισό του παγκόσμιου εμπορίου.

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Μία από τις ιδιαιτερότητες της APEC είναι ότι τα μέλη της χαρακτηρίζονται «οικονομίες» και όχι κράτη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμμετέχουν τόσο το Χονγκ Κονγκ, το οποίο διοικείται από την Κίνα, όσο και η Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί κινεζικό έδαφος.

Αντίθετα, εκτός της ομάδας βρίσκεται η Ινδία, παρά το γεγονός ότι είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο. Οι αποφάσεις της APEC λαμβάνονται με συναίνεση και δεν είναι δεσμευτικές, ενώ οι δεσμεύσεις των συμμετεχόντων εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση.

Ποιοι ηγέτες συμμετέχουν στη σύνοδο APEC στη Σεντζέν

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ηγέτες και εκπρόσωποι από τις 21 οικονομίες-μέλη.

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Μεταξύ όσων έχουν ήδη φτάσει στη Σεντζέν είναι ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, ο πρωθυπουργός της Παπούα Νέας Γουινέας Τζέιμς Μαράπε, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερδινάνδος Μάρκος Τζούνιορ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι.

Η Ταϊβάν εκπροσωπείται από τον ιδρυτή της Acer, Σταν Σιχ, ο οποίος ορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της.

Σύμφωνα με το Reuters, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στις επιπτώσεις της αστάθειας στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενεργειακή ασφάλεια, οι εμπορικές διαδρομές, οι εφοδιαστικές αλυσίδες και ο πληθωρισμός.

Η συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι και το μέτωπο της Ουκρανίας

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της συνόδου συγκεντρώνει, ωστόσο, η συνάντηση των τριών ισχυρών ηγετών.

Το Πεκίνο έχει χαρακτηρίσει την επικείμενη συνάντηση «ιστορικής σημασίας» για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκαλύψει την ατζέντα των συνομιλιών.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται επίσης να απασχολήσει τις αμερικανορωσικές συνομιλίες, χωρίς να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή της Κίνας σε αυτές.

Γιατί η Κίνα επέλεξε τη Σεντζέν για τη σύνοδο APEC

Η επιλογή της Σεντζέν ως οικοδέσποινας της συνόδου δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές και επιχειρηματικές μητροπόλεις της Κίνας, όπου έχουν την έδρα τους διεθνείς κολοσσοί όπως η BYD, η Huawei και η Tencent.

Όπως επισημαίνει ο Τσιμ Λι, ανώτερος αναλυτής της Economist Intelligence Unit, η πόλη αποτελεί μέρος της ευρύτερης περιοχής του Μεγάλου Κόλπου, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο.

Το Πεκίνο επιδιώκει να μετατρέψει την περιοχή σε παγκόσμιο κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας, προβάλλοντας παράλληλα το κινεζικό αναπτυξιακό μοντέλο και τις εμπορικές φιλοδοξίες της χώρας.

Η Κίνα φιλοξενεί για τρίτη φορά τη σύνοδο της APEC, μετά τη Σαγκάη το 2001 και το Πεκίνο το 2014.