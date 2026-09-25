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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, εντυπωσίασε με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας και την κομψή εμφάνισή της.

Ο διπλωματικός της ρόλος στοχεύει στη σύσφιξη των πολιτιστικών δεσμών και στη δημιουργία ενός πιο ανθρώπινου προσώπου για τη χώρα.

Οι συζητήσεις στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προσωπική της ζωή παραμένουν αυστηρά περιορισμένες από τις αρχές.

Η Πενγκ διατηρεί μια διακριτική παρουσία, ακολουθώντας την παράδοση που θέλει τις συζύγους των ηγετών να αποφεύγουν την έντονη δημόσια προβολή.

Πριν από τον ρόλο της ως Πρώτη Κυρία, η ίδια υπηρέτησε ως σοπράνο στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

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Στρέφοντας τα βλέμματα μακριά από την πολιτική σημασιολογία της συνάντησης των Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, η Πρώτη Κυρία της Κίνας, Πενγκ Λιγιουάν, αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Ενώ ο σύζυγός της και πρόεδρος της Κίνας καταπιάνεται με θέματα όπως οι εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, καθώς και οι εδαφικές διαμάχες και αξιώσεις με τα γειτονικά κράτη, η Πενγκ Λιγιουάν προβάλλει ένα διαφορετικό πρόσωπο: αυτό της «ήπιας ισχύος».

Το χαρτί της «ήπιας ισχύος»

Στόχος είναι να διαμορφώσει μία θετική και προσιτή εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό, επενδύοντας στη σύσφιξη πολιτιστικών δεσμών, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Reuters.

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Για αυτό και εντυπωσίασε, όταν μίλησε στα αγγλικά με την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, χωρίς τη βοήθεια διερμηνέα και σιγοτραγούδησε με νεανική χορωδία που της αφιέρωσε ένα τραγούδι. Η εμφάνισή της υπήρξε διαίτερα κομψή, σύγχρονη εκδοχή παραδοσιακής κινεζικής ενδυμασίας.

Ο πρέσβης της Κίνας στην Ουάσιγκτον, Σιε Φενγκ, ανέδειξε τον διπλωματικό της ρόλο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δημοσιεύοντας βίντεο με την Πενγκ να χειροκροτεί την εμφάνιση της χορωδίας.

China's first lady Peng Liyuan turns soft power on US audience https://t.co/K9ikD2Otnz https://t.co/K9ikD2Otnz — Reuters (@Reuters) September 25, 2026

«Βοηθά στο να δημιουργηθεί ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο σε μια κατά τα άλλα ιδιαίτερα σκληρή διπλωματία και να δημιουργηθούν θετικές εντυπώσεις στις αμερικανοκινεζικές σχέσεις», δήλωσε ο Τζο Μαζούρ, αναλυτής γεωπολιτικής στην εταιρεία συμβούλων Trivium China με έδρα το Πεκίνο.

Ωστόσο, οι συζητήσεις στα κινεζικά social media σχετικά με τις δραστηριότητες και τις ενδυματολογικές επιλογές της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παραμένουν αυστηρά περιορισμένες, γεγονός που αναδεικνύει την ευαισθησία που υπάρχει γύρω από τη δημόσια συζήτηση για την προσωπική ζωή των κορυφαίων ηγετών.

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Αναζητήσεις για το στιλ της και τις γνώσεις της στην αγγλική γλώσσα στη δημοφιλή κινεζική πλατφόρμα Red Note δεν έδωσαν κανένα αποτέλεσμα. Οι σύζυγοι των κορυφαίων Κινέζων ηγετών διατηρούν παραδοσιακά διακριτική παρουσία τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω και της εμπειρίας της Τσιανγκ Τσινγκ, χήρας του Μάο Τσετούνγκ.

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Η Τσιανγκ, η οποία ασκούσε ανώτατη εξουσία κατά την Πολιτιστική Επανάσταση από το 1966 έως το 1976, καταδικάστηκε το 1981 για τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.

Η σοπράνο που υπηρετούσε στον στρατό

Η Πενγκ ήταν προηγουμένως γνωστή στην Κίνα κυρίως ως σοπράνο που υπηρετούσε στις ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα έχει τον βαθμό του υποστράτηγου. Η καριέρα της ξεκίνησε από τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό.

«Οταν επιστρέφει στο σπίτι, ποτέ δεν το έχω δει σαν να υπάρχει ένας ηγέτης μέσα στο σπίτι. Στα μάτια μου είναι απλώς ο σύζυγός μου», είχε δηλώσει η Πενγκ σε συνέντευξή της σε κρατικό περιοδικό το 2007.

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Τον είχε περιγράψει ως ολιγαρκή, εργατικό και προσγειωμένο. Η Πενγκ έχει υποστηρίξει δύσκολες κοινωνικές υποθέσεις, όπως τα δικαιώματα και την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS.

Η Πενγκ είναι η δεύτερη σύζυγος του Σι και οι δυο τους έχουν μία κόρη, η οποία σπούδασε στο Χάρβαρντ. Ο Σι είχε προηγουμένως παντρευτεί την κόρη ενός διπλωμάτη, με την οποία στη συνέχεια πήραν διαζύγιο.

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