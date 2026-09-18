Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ΗΠΑ και η Κίνα διατηρούν δίαυλο επικοινωνίας για τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά την έντονη αντιπαλότητά τους στον τεχνολογικό τομέα.

Ειδικοί από τις δύο χώρες πρότειναν τη θέσπιση δικλίδων ασφαλείας για τα πυρηνικά συστήματα και τη διατήρηση ανθρώπινου ελέγχου στις κυβερνοεπιθέσεις.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία ειδικής στρατιωτικής γραμμής επικοινωνίας για την αποφυγή παρεξηγήσεων από αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εμπλεκόμενες κυβερνήσεις δεν έχουν υιοθετήσει επισήμως τα μέτρα, καθώς ανησυχούν για πιθανή επιβράδυνση της τεχνολογικής τους προόδου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αν και η αντιπαλότητα μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον εντείνεται αναφορικά με τον έλεγχο της τεχνολογίας, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διατηρούν δίαυλο επικοινωνίας για θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το Reuters, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας από την Κίνα και τις ΗΠΑ πρότειναν τη δημιουργία «πυρηνικού τύπου» δικλίδων γύρω από τα πυρηνικά συστήματα και τη διατήρηση του ανθρώπινου ελέγχου σε κυβερνοεπιθέσεις.

Advertisement

Advertisement

An AI system that interferes with a nuclear command network or launches a military cyber operation could leave Washington or Beijing with minutes to decide whether they were attacked by the other government, according to US and Chinese security experts https://t.co/pGcUI3z6DL — Reuters (@Reuters) September 17, 2026

Οι προτάσεις προέρχονται από τον διάλογο ΗΠΑ-Κίνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την εθνική ασφάλεια, που οργανώνεται από το Brookings Institution και το Center for International Security and Strategy του Tsinghua University. Δημοσιοποιήθηκαν ενόψει κυβερνητικών συνομιλιών για την Τεχνητή Νοημοσύνη και της επικείμενης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται σαφείς «κόκκινες γραμμές» γύρω από τα πυρηνικά συστήματα, διατήρηση ουσιαστικού ανθρώπινου ελέγχου σε κυβερνοεπιθέσεις με σοβαρές συνέπειες και δημιουργία ειδικής στρατιωτικής γραμμής επικοινωνίας για περιστατικά που αφορούν αυτόνομα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σημαντικό σημείο σύγκλισης

Η Λόρα Σάλμαν, ανώτερη ερευνήτρια στο Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), δήλωσε ότι ο διάλογος αποτελεί σημαντικό σημείο σύγκλισης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθώς οι δύο χώρες ενσωμάτωνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) σε πυρηνικά και άλλα προγράμματα.

Ο Τιαντζιάο Τζιανγκ, αναπληρωτής καθηγητής στο Fudan University, προτείνει ρητή απαγόρευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη να αποφασίζει αυτόνομα για χρήση πυρηνικών όπλων ή να επιτίθεται χωρίς ανθρώπινη έγκριση σε πυρηνικά συστήματα. Ζητά επίσης κοινό ορισμό του «ουσιαστικού ανθρώπινου ελέγχου», ώστε οι δύο χώρες να μην ερμηνεύουν διαφορετικά τον ίδιο όρο.

Οι προτάσεις βασίζονται εν μέρει στην αρχή που είχαν υποστηρίξει το 2024 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο στις αποφάσεις χρήσης πυρηνικών όπλων.

Advertisement

Ο Τζιανγκ εισηγείται ακόμη ειδική γραμμή επικοινωνίας για περιστατικά Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε μια τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια να μπορεί να διευκρινιστεί πριν εκληφθεί ως εσκεμμένη κρατική επίθεση. Ωστόσο, ειδικοί έχουν εκφράσει αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων στρατιωτικών διαύλων ΗΠΑ-Κίνας.

Καμία από τις δύο κυβερνήσεις δεν έχει υιοθετήσει δημόσια τις συγκεκριμένες προτάσεις. Η Κίνα, πάντως, έχει εντάξει την Τεχνητή Νοημοσύνη στο χαρτοφυλάκιο ελέγχου εξοπλισμών του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ στις ΗΠΑ η σχετική πολιτική κατανέμεται μεταξύ διαφορετικών φορέων.

Και οι δύο κυβερνήσεις ανησυχούν για τυχόν μέτρα που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την τεχνολογική τους εξέλιξη. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι περιορισμοί στην ΑΙ δίνουν το «πάνω χέρι» στην Κίνα, ενώ Κινέζοι αξιωματούχοι κρίνουν ότι οι περιορισμοί που τίθενται στην αμερικανική τεχνολογία έχουν σκοπό να προστατεύσουν την τεχνολογική ηγεμονία των ΗΠΑ.

Advertisement