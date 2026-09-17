Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν συνεχίζεται, με τους Χούθι να εξαπολύουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Η επέκταση των εχθροπραξιών στην Υεμένη και η διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει σημαντικές ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια και τις τιμές του πετρελαίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα για σύντομο τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες χωρών του Κόλπου για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα της σύγκρουσης.

Παρά τις εντάσεις, οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν πρόσφατα πτώση, καθώς η Σαουδική Αραβία προχωρά σε εξαγωγές μέσω του Ομάν.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει ότι το τέλος του πολέμου κατά του Ιράν είναι κοντά, καθώς η σύγκρουση, στον έβδομο μήνα της, κλιμακώθηκε με τα σαουδαραβικά αεροσκάφη να χτυπούν την Υεμένη και τους μαχητές Χούθι να εκτοξεύουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε πόλεις της Σαουδικής Αραβίας.

Η αστραπιαία προέλαση των Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας και οι επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία, μαζί με τις επιθέσεις που κατέστρεψαν τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, έχουν επεκτείνει την εμβέλεια της Τεχεράνης στον πόλεμο και έχουν αυξήσει τους παγκόσμιους κινδύνους για την προμήθεια πετρελαίου.

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Καθώς ο πόλεμος επεκτείνεται σε ένα νέο μέτωπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυστηροποίησαν την ταξιδιωτική τους οδηγία για τη Σαουδική Αραβία, απαγορεύοντας στους κυβερνητικούς υπαλλήλους να ταξιδεύουν σε απόσταση μικρότερη των 20 μιλίων (30 χλμ.) από τα σύνορα με την Υεμένη.

Ωστόσο, μόλις λίγες ώρες μετά τις αναφορές για συγκρούσεις μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους το βράδυ της Τετάρτης: «Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι οδεύουμε προς το τέλος του πολέμου».

Ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμει συμφωνία

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», είπε αναφερόμενος στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας παλαιότερες δηλώσεις του. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι είχε επικοινωνία με το Ιράν «απευθείας», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ έχει παρουσιάσει μεταβαλλόμενους στόχους και χρονοδιαγράμματα για τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη έπληξε το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις σε κράτη του Κόλπου.

Η επέκταση του πολέμου στην Υεμένη απειλεί να επιδεινώσει την παγκόσμια έλλειψη ενεργειακού εφοδιασμού που προκλήθηκε από τη σύρραξη, η οποία έχει διαταράξει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Από τα στενά αυτά διακινούνταν περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού aερίου (LNG) πριν από τη σύγκρουση.

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Οι έμποροι επισημαίνουν ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσε να διακόψει έως και το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει ανακοινώσει πότε ενδέχεται να επαναληφθεί η λειτουργία του.

Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent κυμάνθηκε γύρω στα 108 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, πλησιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδά της από τον Μάιο. Η μέση τιμή λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) στις ΗΠΑ –ένα ζήτημα με ιδιαίτερη πολιτική ευαισθησία– σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 6,30 δολάρια ανά γαλόνι.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά τις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης, καθώς οι αναφορές ότι η Σαουδική Αραβία προσφέρει επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου μέσω του Ομάν μετρίασαν τους φόβους για διαταραχές στον εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή.

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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το αργό τύπου Brent υποχώρησαν κατά 1,24 δολάρια ή 1,2%, στα 104,59 δολάρια ανά βαρέλι έως τις 00:49 GMT, ενώ τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν πτώση 1,14 δολαρίων ή 1,1%, διαμορφούμενα στα 101,29 δολάρια.

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, έχει αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ θα συναντηθίε με ηγέτες του Κόλπου

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Το Axios μετέδωσε αργά την Τετάρτη ότι ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες του Κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Τρίτη, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στη σύγκρουση.

Επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, το ειδησεογραφικό μέσο ανέφερε ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί με ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου: τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Την Τετάρτη, οι Χούθι έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από το πεδίο της μάχης, στο οποίο εικονίζονται μαχητές να καταλαμβάνουν τεθωρακισμένα οχήματα από δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Το βίντεο έδειχνε επίσης πολεμικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από την περιοχή και τεράστιες εκρήξεις να υψώνονται στον ουρανό από τους αμμόλοφους της ερήμου.

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Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι η οργάνωση εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους εναντίον του Γιανμπού —ενός σημαντικού σαουδαραβικού λιμανιού πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα— καθώς και εναντίον μιας αεροπορικής βάσης στο Χαμίς Μουσάιτ, στη νότια Σαουδική Αραβία. Δεν διευκρίνισε πότε πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις.

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Ο Σαρί ανέφερε ότι οι Σαουδάραβες πραγματοποίησαν περίπου 450 αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και ελέγχει τη νότια Υεμένη έχουν παραδεχθεί ότι οι δυνάμεις τους, σε συνεργασία με εκείνες της Σαουδικής Αραβίας, διεξάγουν αεροπορικές επιδρομές κατά θέσεων των Χούθι, αν και το Ριάντ δεν τις έχει επιβεβαιώσει.

Η Σαουδική Αραβία ηγείται ενός συνασπισμού που μάχεται κατά των Χούθι από το 2015. Η σύγκρουση είχε σε μεγάλο βαθμό εκτονωθεί τα τελευταία χρόνια χάρη σε μια εκεχειρία, αλλά αναζωπυρώθηκε όταν οι Χούθι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας τον Ιούλιο και εξαπέλυσαν πυρά εναντίον περιοχών στο νότιο τμήμα του βασιλείου.

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