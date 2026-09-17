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Σε έναν ασυνήθιστο αγώνα ταχύτητας που λαμβάνει χώρα στο Hudson, στο New Hampshire των ΗΠΑ, οι οδηγοί που συμμετέχουν δεν αγωνίζονται για το ποιος θα τερματίσει πρώτος.

Αντιθέτως, αυξάνουν ταχύτητα και αγωνίζονται μεταξύ τους για να ανέβουν πάνω σε ένα κινούμενο τρέιλερ, το οποίο σέρνει ένα φορτηγό όχημα που κινείται γρήγορα στην οβάλ πίστα.

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Στο παρακάτω βίντεο, βλέπουμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το αγώνισμα. Πολλά αγωνιστικά αυτοκίνητα καταδιώκουν ταυτόχρονα το κινούμενο τρέιλερ. Δεν είναι εύκολο να ανέβει ένα όχημα πάνω σε αυτό, καθώς απαιτείται σταθεροποίηση και ακινητοποίηση σε συνθήκες πίεσης και υψηλής ταχύτητας.

Αν και δύο οχήματα κατάφεραν να ανέβουν στη ράμπα, εκτοξεύτηκαν γρήγορα μακριά και λίγο έλειψε να συγκρουστούν σφοδρά με τα υπόλοιπα αγωνιζόμενα αυτοκίνητα.

Επιπλέον, σημειώθηκε ατύχημα όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο σε μια στροφή και το αυτοκίνητό του αναποδογύρισε. Ευτυχώς, ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του και πανηγύριζε μόλις βγήκε από το όχημα. Νικητής αναδείχθηκε ένα μαύρο βανάκι, το οποίο κατάφερε να «παρκάρει» πάνω στην κινούμενη πλατφόρμα!