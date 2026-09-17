Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έναν μάλλον… ασυνήθιστο τρόπο να αντιμετωπίσει έναν εισβολέα είχε ο Νας, ένας 4χρονος Γκόλντεν Ριτριβερ από το Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

Όταν ένας άνδρας μπήκε στο σπίτι της οικογένειάς του από ένα ανοιχτό παράθυρο, ο Νας αντί να γαβγίσει ή να προσπαθήσει να τον απομακρύνει, θεώρησε πως είχε μπροστά του έναν νέο φίλο.

Advertisement

Advertisement

Ο σκύλος πλησίασε τον άγνωστο κουνώντας χαρούμενα την ουρά του και, σύμφωνα με το CBS News, του έφερε ακόμη και μερικά από τα παιχνίδια του, σαν να ήθελε να τον προσκαλέσει να παίξουν.

Οι ιδιοκτήτες του έλειπαν εκείνη την ώρα από το σπίτι, ενώ ο εισβολέας φαίνεται πως δεν περίμενε μια τόσο φιλική υποδοχή. Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από το βίντεο του CBS News, προκαλώντας σχόλια για την αποτυχία του Νας να ανταποκριθεί στον ρόλο του φύλακα.

Αν και μπορεί να μην αποδείχθηκε ο καλύτερος σκύλος-φύλακας, ο Νας απέδειξε ότι παραμένει πιστός στον χαρακτήρα της ράτσας του: φιλικός, κοινωνικός και πάντα έτοιμος για παιχνίδι.