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Οι κανόνες στοχεύουν σε παραβιάσεις εξαγωγών τεχνολογίας και προβλέπουν απαγορεύσεις εξόδου έως τρία χρόνια για όσους βλάπτουν τα εθνικά συμφέροντα.

Παράλληλα, θεσπίστηκαν κυρώσεις που απαγορεύουν την είσοδο σε αλλοδαπούς υπηκόους για διάστημα έως πέντε ετών, εφόσον υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις κατά την αίτηση βίζας.

Οι αρχές ενισχύουν τον έλεγχο των συνόρων, προκαλώντας ανησυχία σε εξωτερικούς φορείς για τη νομική βάση και τη διακριτική ευχέρεια των μέτρων αυτών.

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Η Κίνα αυστηροποίησε τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς την Τρίτη, καθώς τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες εισόδου και εξόδου, απαγορεύοντας την έξοδο από τη χώρα σε πολίτες που κρίνονται ως πιθανή απειλή για την εθνική τεχνολογική ασφάλεια.

Οι Κινέζοι πολίτες είναι γενικά ελεύθεροι να ταξιδεύουν —σε αντίθεση με την περίοδο της κορύφωσης του Ψυχρού Πολέμου, όταν ελάχιστοι μπορούσαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό— ωστόσο η κυβέρνηση παρακολουθεί εδώ και καιρό στενά τα ταξιδιωτικά σχέδια όσων θεωρεί ότι ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.

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Η Κίνα παρουσίασε τους νέους κανόνες τον Ιούλιο, δηλώνοντας ότι στοχεύουν σε παραβιάσεις των ελέγχων εξαγωγών ή των κανόνων εισαγωγής και εξαγωγής τεχνολογίας, με τρόπο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βιομηχανική ή τεχνολογική ασφάλεια.

Οι κανόνες προβλέπουν απαγόρευση εξόδου διάρκειας από έξι μήνες έως τρία χρόνια για πολίτες που επιστρέφουν στην Κίνα αφού έχουν διαπράξει παράνομες ή εγκληματικές πράξεις στο εξωτερικό, οι οποίες βλάπτουν την εθνική ασφάλεια ή τα εθνικά συμφέροντα.

Σε αλλοδαπούς υπηκόους ενδέχεται επίσης να απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα για διάστημα ενός έως πέντε ετών, εάν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την αίτηση για θεώρηση εισόδου (βίζα).

Περιορισμοί στα προσωπικά ταξίδια στο εξωτερικό ίσχυαν ήδη για ανώτερα κυβερνητικά στελέχη και στελέχη κρατικών επιχειρήσεων που είχαν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες. Το 2023, το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι Κινέζοι δημόσιοι υπάλληλοι και εργαζόμενοι σε κρατικές επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν αυστηρότερους περιορισμούς στα ιδιωτικά ταξίδια στο εξωτερικό και εντατικό έλεγχο των επαφών τους με το εξωτερικό, καθώς το Πεκίνο διεξήγαγε εκστρατεία κατά της ξένης επιρροής.

Ξένες κυβερνήσεις έχουν επίσης αναφέρει περιπτώσεις πολιτών στους οποίους απαγορεύτηκε η έξοδος από την Κίνα, συχνά λόγω ερευνών που σχετίζονται με την ασφάλεια. Τον περασμένο μήνα, ο Min Zin —Αμερικανός πολίτης και ειδικός σε θέματα της Μιανμάρ αναγνωρισμένος από την Ουάσιγκτον— κρατήθηκε άδικα μετά τη σύλληψή του από τις κινεζικές αρχές τον Ιούνιο, με την κατηγορία ότι έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Οι νέοι κανόνες ώθησαν την Ταϊβάν —την οποία το Πεκίνο θεωρεί δικό του έδαφος— να προειδοποιήσει τους πολίτες της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επισκέπτονται την Κίνα, η οποία θεωρεί τους κατοίκους της Ταϊβάν ως Κινέζους πολίτες. Οι νέοι κανόνες «νομιμοποιούν» πρακτικές ελέγχου των συνόρων που προηγουμένως στερούνταν νομικής βάσης και ενισχύουν τη διακριτική ευχέρεια των αρχών επιβολής του νόμου, δήλωσε ο Shen Yu-chung, αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Υποθέσεων Ηπειρωτικής Κίνας (Mainland Affairs Council) της Ταϊβάν, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση της πολιτικής έναντι της Κίνας. Η Κίνα απέρριψε αυτές τις ανησυχίες, δηλώνοντας ότι οι κανόνες παρέχουν καλύτερη νομική προστασία στους Ταϊβανέζους.