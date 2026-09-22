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Μόλις έξι ετών και ήδη γράφει ιστορία στον κόσμο του κύβου του Ρούμπικ. Η Λιαν Γιουντζί από την Κίνα κατάφερε μέσα σε μόλις τρεις ημέρες να καταρρίψει δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του κύβου 3x3x3.

Η μικρή Κινέζα πέτυχε αρχικά μέσο χρόνο 4,52 δευτερολέπτων και λίγες ημέρες αργότερα βελτίωσε ακόμη περισσότερο την επίδοσή της, κατεβάζοντάς την στα 4,27 δευτερόλεπτα. Τα δύο ρεκόρ σημειώθηκαν σε διοργανώσεις της World Cube Association, στη Γουχάν και την Γκουανγκζού.

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Σύμφωνα με το BBC, η Λιαν Γιουντζί έγινε έτσι η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που έχει καταγράψει μέσο χρόνο κάτω από τα 4,5 δευτερόλεπτα στην επίλυση του κύβου του Ρούμπικ.

Η εξάχρονη από την επαρχία Σιτσουάν έχει αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην προπόνησή της. Μέσα στον τελευταίο χρόνο εξασκούνταν καθημερινά για δύο έως τρεις ώρες και έχει μάθει περισσότερους από 1.300 διαφορετικούς αλγόριθμους επίλυσης του κύβου.