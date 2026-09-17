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Το BG-5 Golden Dragon Fish, που αναπτύχθηκε στην Κίνα, είναι ένα ρομποτικό ψάρι βάρους περίπου 3 κιλών, σχεδιασμένο να κινείται μέσα στο νερό μιμούμενο τις κινήσεις ενός πραγματικού ψαριού. Αντί για έλικες, διαθέτει μια εύκαμπτη ουρά με πολλαπλές αρθρώσεις, γεγονός που του επιτρέπει να κινείται πιο αθόρυβα.

Το ρομπότ μπορεί να κινείται αυτόνομα με ταχύτητα έως 0,6 μέτρα το δευτερόλεπτο και να καταδύεται σε βάθος περίπου 5 μέτρων. Παράλληλα, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες του επιτρέπουν να εντοπίζει εμπόδια και να υπολογίζει την κατάλληλη διαδρομή.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περισσότερα από ένα τέτοια ρομποτικά ψάρια μπορούν να συνεργάζονται και να κινούνται συντονισμένα, ακόμη και σε σχηματισμό.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε υποβρύχιες επιθεωρήσεις, περιπολίες και αποστολές παρακολούθησης, κυρίως σε ρηχά νερά ή σε στενούς χώρους όπου ένα συμβατικό υποβρύχιο drone θα δυσκολευόταν να κινηθεί.

🇨🇳WILD: China unveils a Bionic robot “spy fish” designed to be indistinguishable from real fish.



The BG-5, revealed at the CIFTIS expo in Beijing, resembles a golden arowana, swimming autonomously for up to 5 hours while avoiding obstacles and using onboard sonar for underwater… pic.twitter.com/jpPil7HK2t — Coin Bureau (@coinbureau) September 15, 2026

Το BG-5 Golden Dragon Fish παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση της Κίνας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (CIFTIS) το 2026, αποτελώντας ένα ακόμη παράδειγμα της ανάπτυξης βιομιμητικών ρομποτικών συστημάτων για υποβρύχιες εφαρμογές.

China’s autonomous robotic fish for underwater surveillance.



It’s called BG-5 Golden Dragon Fish developed by Boyagongdao Marine Tech Group.



Meanwhile Mutambara is still writing long speeches & taking pictures & sharing them in WhatsApp groups pic.twitter.com/hYEtsXusdm — mmatigari (@matigary) September 15, 2026