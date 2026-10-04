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Οι απαιτήσεις αυτές περιόρισαν σημαντικά τον χρόνο για ουσιαστικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η κινεζική πλευρά απέρριψε προγραμματισμένο γεύμα εργασίας.

Ο σχεδιασμός της επίσκεψης βασίστηκε στις ανάγκες ανάπαυσης του Κινέζου ηγέτη, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τη φυσική του κατάσταση και τις επιπτώσεις στην άσκηση εξουσίας.

Η απουσία διαδόχου και η συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του Σι εντείνουν την ανησυχία για ενδεχόμενους εσωτερικούς ανταγωνισμούς σε περίπτωση μελλοντικής κρίσης.

Παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για την υγεία του, ο Σι παραμένει σταθερά στην ηγεσία της Κίνας, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο της χώρας.

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Ασυνήθιστες απαιτήσεις από την κινεζική πλευρά για το πρόγραμμα του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον προκάλεσαν ερωτήματα, καθώς ο Κινέζος πρόεδρος φέρεται να ζήτησε περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και έναν ιδιωτικό χώρο στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της συνόδου με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal.

Μόνο η σύζυγός του, Πενγκ Λιγιουάν, επιτρεπόταν να τον συνοδεύει, ενώ ακόμη και ο επικεφαλής του γραφείου του, Τσάι Τσι, δεν είχε πρόσβαση.

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Περίπου έναν μήνα πριν από το ταξίδι, η κινεζική αντιπροσωπεία απέρριψε επίσης προγραμματισμένο γεύμα εργασίας με τον Τραμπ στις 24 Σεπτεμβρίου, ζητώντας περισσότερο χρόνο ανάπαυσης για τον Σι. Έτσι δημιουργήθηκε κενό περίπου πέντε ωρών στο πρόγραμμα μιας επίσκεψης που διήρκεσε λιγότερο από δύο ημέρες, περιορίζοντας αισθητά τον διαθέσιμο χρόνο για ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών.

Την ημέρα της άφιξής του δεν είχε προγραμματιστεί καμία βραδινή δραστηριότητα, ενώ στις 25 Σεπτεμβρίου ο Σι παρέμεινε μόλις περίπου δέκα λεπτά στα Εθνικά Αρχεία, πολύ λιγότερο από όσο υπολόγιζαν οι Αμερικανοί διοργανωτές.

Πηγή: Reuters

Στο επίκεντρο οι απαιτήσεις για το πρόγραμμα του Σι

Πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό της επίσκεψης ανέφεραν ότι το πρόγραμμα του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσινγκτον καταρτίστηκε με βάση ακόμη και τον χρόνο που μπορούσε να παραμένει όρθιος ή να περπατά, καθώς και τα διαστήματα στα οποία χρειαζόταν να ξεκουράζεται. Ο πρώην αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Ντένις Γουάιλντερ χαρακτήρισε μάλιστα «ασυνήθιστη» την πρόβλεψη ειδικού χώρου ανάπαυσης για τον Κινέζο πρόεδρο.

Κατά την άφιξή του στην αεροπορική βάση Άντριους, ο Σι εμφανίστηκε να κρατά με το ένα χέρι τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, και με το άλλο το κιγκλίδωμα. Δύο ημέρες αργότερα, καθώς ανέβαινε τα σκαλιά των Εθνικών Αρχείων, κρατούσε και πάλι το χέρι της συζύγου του. Τα συγκεκριμένα πλάνα, πάντως, δεν προβλήθηκαν κατά την prime-time κάλυψη της επίσκεψης από τα κινεζικά κρατικά μέσα.

Οι εικασίες για την υγεία και το ζήτημα της διαδοχής

Ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί και νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, κατά τη σύνοδο των BRICS στην Ινδία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Σι δεν παρέστη σε επίσημο δείπνο στο οποίο συμμετείχαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλοι ηγέτες, καθώς δεν αισθανόταν καλά.

Παρά τις κατά καιρούς εικασίες για τη φυσική του κατάσταση, αναλυτές που επικαλείται η εφημερίδα δεν εντοπίζουν ενδείξεις γνωστικής εξασθένησης. Ωστόσο, το θέμα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης εξουσίας στα χέρια του Σι.

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Ο Κινέζος πρόεδρος δεν έχει ορίσει διάδοχο, ενώ δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία για την επιλογή ενός προσώπου που θα αναλάβει και τους τρεις βασικούς τίτλους εξουσίας στη χώρα.

Πηγή: Reuters

Δεν είναι η πρώτη φορά που εγείρονται ερωτήματα

Τα ερωτήματα γύρω από τη κατάσταση της υγείας του Σι δεν είναι νέα. Παρόμοιες συζητήσεις είχαν ξεκινήσει μετά την ευρωπαϊκή περιοδεία του το 2019, όταν σε βίντεο φαινόταν να περπατά με ελαφρά δυσκολία και να χρησιμοποιεί τα μπράτσα μιας καρέκλας για να στηριχθεί.

Περισσότερα από έξι χρόνια μετά, πάντως, ο Σι εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στην ηγεσία της Κίνας, έχοντας συγκεντρώσει στα χέρια του περισσότερη εξουσία από οποιονδήποτε Κινέζο ηγέτη μετά τον Μάο Τσετούνγκ.

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Ο Μινσίν Πεϊ, καθηγητής στο Claremont McKenna College, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη μελλοντική μάχη διαδοχής θα μπορούσε να δημιουργήσει εσωτερικούς ανταγωνισμούς με επιπτώσεις και στην εξωτερική πολιτική της Κίνας και, κατ’ επέκταση, στις ευρύτερες διεθνείς ισορροπίες.

(Με πληροφορίες από WSJ)

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