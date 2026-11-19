Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ηγέτες της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντήθηκαν στη Σεντζέν για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, παρουσιάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις για την παγκόσμια οικονομία και την τεχνολογία.

Ο Σι Τζινπίνγκ υποστήριξε την οικονομική ενοποίηση, ο Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε κατά των αυστηρών περιορισμών στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδίωξε την ενίσχυση του ρωσικού ρόλου στην περιοχή.

Οι τρεις ηγέτες προετοιμάστηκαν για μια ιστορική τριμερή συνάντηση με σκοπό τη συζήτηση κρίσιμων διεθνών ζητημάτων, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο εμπορικός ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Παρά το ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας ατζέντας, οι προσδοκίες για την επίτευξη συγκεκριμένων συμφωνιών παραμένουν ρεαλιστικές και συγκρατημένες.

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Με διαφορετικές ατζέντες και σαφείς διαφοροποιήσεις για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας, την τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή συνεργασία εμφανίστηκαν ο Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στη Σεντζέν της Κίνας. Οι τοποθετήσεις τους πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ιστορική τριμερή συνάντηση των τριών ηγετών, στις 08:30 το πρωί της Πέμπτης (19/11), ώρα Ελλάδας.

Ο Κινέζος πρόεδρος υπερασπίστηκε την ανάγκη μιας ανοιχτής και οικονομικά ενοποιημένης παγκόσμιας αγοράς, στέλνοντας έμμεσα μήνυμα κατά του προστατευτισμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για την οικονομία των ΗΠΑ και τάχθηκε κατά των αυστηρών περιορισμών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος επιχείρησε να αναδείξει τον ρόλο της Μόσχας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

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Οι παρεμβάσεις τους αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, με τις διεθνείς ισορροπίες να βρίσκονται σε διαρκή μεταβολή.

Σι Τζινπίνγκ: «Χρειαζόμαστε συνεργασία, όχι αποκλεισμούς»

Ανοίγοντας τις εργασίες της συνόδου, ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις χώρες της περιοχής να εργαστούν για τη δημιουργία ενός ανοιχτού και οικονομικά ενοποιημένου κόσμου.

«Η ανοιχτή συνεργασία αποτελεί τον ασφαλή δρόμο για την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής ολοκλήρωσης.

Χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες το Πεκίνο κατηγορεί συχνά για μονομερείς ενέργειες και προστατευτισμό, ο Κινέζος ηγέτης υποστήριξε ότι η περιφερειακή συνεργασία πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και να μην οδηγηθεί σε αποκλεισμούς ή κατακερματισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτομία. Παράλληλα, κάλεσε τις συμμετέχουσες χώρες να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός ανοιχτού οικοσυστήματος ανάπτυξης και αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνολογική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας εντείνεται, με την Ουάσινγκτον να διατηρεί περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης προς την κινεζική αγορά.

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Τραμπ: «Η Αμερική ευημερεί όσο ποτέ άλλοτε»

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να αναδείξει τον διαχρονικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Ειρηνικού, παρουσιάζοντας παράλληλα μια ιδιαίτερα αισιόδοξη εικόνα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν δύναμη του Ειρηνικού εδώ και εκατοντάδες χρόνια και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την προώθηση της ανάπτυξης, της σταθερότητας, της κυριαρχίας, της ευημερίας και της ειρήνης σε ολόκληρη αυτή την περιοχή», δήλωσε.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες ευημερούν όσο ποτέ άλλοτε», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για εντυπωσιακές εξελίξεις στην οικονομία της χώρας του.

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Αναφερόμενος στον πληθωρισμό, υποστήριξε ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, επικαλούμενος ποσοστό 2%, χωρίς ωστόσο ο συγκεκριμένος αριθμός να ανταποκρίνεται στα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για την πορεία των τιμών στις ΗΠΑ.

Ξεχωριστό μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δυνατότητές της, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι απαιτείται προσοχή στη διαχείριση των κινδύνων που τη συνοδεύουν.

Παρά τις επιφυλάξεις του, τάχθηκε κατά της αυστηρής ρύθμισης του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι οι υπερβολικοί περιορισμοί θα μπορούσαν να ανακόψουν την ανάπτυξή του.

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Πούτιν: Η Ρωσία θέλει ισχυρότερη παρουσία στην Ασία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, από την πλευρά του, επιχείρησε να αναδείξει τη Ρωσία ως σημαντικό παράγοντα στην οικονομική και γεωπολιτική αρχιτεκτονική της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει μια «εποικοδομητική εταιρική σχέση» με τις οικονομίες της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξή της.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της Μόσχας να ενισχύσει τους οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς της με τις ασιατικές χώρες, την ώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δυτικές κυρώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

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Η ιστορική τριμερής και οι συγκρίσεις με τη Γιάλτα

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην τριμερή συνάντηση των τριών ηγετών, η οποία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα.

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Στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς ισορροπίες, από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μέχρι τον εμπορικό ανταγωνισμό, τα πυρηνικά όπλα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κινεζική διπλωματία έχει αναφέρει ότι στόχος είναι να συζητηθούν η παγκόσμια ειρήνη και η στρατηγική σταθερότητα στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Ο Λευκός Οίκος έχει εκφράσει την πρόθεση να θέσει ζητήματα πυρηνικής διάδοσης και τη Μέση Ανατολή, ενώ το Κρεμλίνο έχει διευκρινίσει ότι η ημερήσια διάταξη δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Κεντρικό θέμα αναμένεται να αποτελέσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος έχει προκαλέσει βαθιά ρήξη στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση και έχει ενισχύσει τη συνεργασία Μόσχας και Πεκίνου.

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Η συνάντηση έχει ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, όταν οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης συζήτησαν τη μεταπολεμική οργάνωση της Ευρώπης και τη διαμόρφωση της νέας διεθνούς τάξης. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν η τριμερής στη Σεντζέν θα οδηγήσει σε ουσιαστικές συμφωνίες.

«Δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες, οι προσδοκίες μας είναι ρεαλιστικές», δήλωσε ο Πεσκόφ, την ώρα που ο Πούτιν έχει εκφράσει την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

Οι χειραψίες και τα μηνύματα πριν από τη συνάντηση

Το διπλωματικό παρασκήνιο είχε αρχίσει να διαμορφώνεται ήδη από την Τετάρτη (18/11), όταν οι τρεις ηγέτες αντάλλαξαν χειραψίες και φιλοφρονήσεις στο περιθώριο της συνόδου.

Ο Σι Τζινπίνγκ είχε προηγουμένως συνομιλίες διάρκειας άνω των δύο ωρών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ στη συνέχεια υποδέχθηκε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο της Σεντζέν. Αργότερα, οι τρεις τους συμμετείχαν στη δεξίωση της APEC και στην καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία των ηγετών.

Για το Πεκίνο, η φιλοξενία της συνάντησης αποτελεί ευκαιρία προβολής του ρόλου του στις μεγάλες διεθνείς υποθέσεις. Για τον Τραμπ, οι συνομιλίες προσφέρουν τη δυνατότητα ανάληψης διπλωματικών πρωτοβουλιών σε μια περίοδο πολιτικών πιέσεων στο εσωτερικό των ΗΠΑ, μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, επιδιώκει να εμφανίσει τη Ρωσία ως ισότιμο συνομιλητή των δύο άλλων μεγάλων δυνάμεων, παρά τις δυτικές κυρώσεις που έχουν περιορίσει σημαντικά τις οικονομικές και διπλωματικές επιλογές της Μόσχας.

Το τετ α τετ Τραμπ – Σι και η υπόθεση Nvidia

Πριν από την τριμερή συνάντηση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι διμερείς συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, καθώς οι σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από σοβαρές εμπορικές και τεχνολογικές διαφωνίες.

Η εμπορική εκεχειρία που είχε επιτευχθεί μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου προβλέπεται να λήξει τον Ιανουάριο του 2027, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση για την επίτευξη νέων συνεννοήσεων. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν η τεχνητή νοημοσύνη, οι περιορισμοί στις εξαγωγές ημιαγωγών, αλλά και η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας που θα μπορούσε να αποτρέψει επικίνδυνα επεισόδια και παρεξηγήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Οι συνομιλίες διεξάγονται επίσης στη σκιά της υπόθεσης Nvidia, η οποία έχει προσθέσει νέα ένταση στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Δημοσιεύματα έχουν συνδέσει τον επικεφαλής της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, με υπόθεση που αφορά γυναίκα η οποία φέρεται να έχει διασυνδέσεις με την κινεζική κατασκοπεία, ενώ παράλληλα έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για παράνομη διακίνηση προηγμένων αμερικανικών μικροτσίπ προς την Κίνα.

Οι ισχυρισμοί περί κατασκοπείας δεν αποτελούν δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα, ενώ το Πεκίνο έχει απορρίψει τις σχετικές κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση προστίθεται στο ήδη τεταμένο κλίμα γύρω από την τεχνολογία των ημιαγωγών και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αιφνιδιαστικής παρουσίας του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαίωση για κάποιο σχετικό σχέδιο.

Η συνάντηση στη Σεντζέν συγκεντρώνει έτσι το ενδιαφέρον όχι μόνο για όσα ενδέχεται να συμφωνηθούν, αλλά και για τα μηνύματα που θα εκπέμψουν οι τρεις ηγέτες σχετικά με τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στη διεθνή πολιτική και οικονομία.