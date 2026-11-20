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Το ενδεχόμενο εξαπόλυσης νέας επίθεσης κατά του Ιράν εντός μικρού χρονικού διαστήματος εξετάζουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, αναφέρει το CBS News, επικαλούμενο πηγές ενημερωμένες για το θέμα.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανησυχεί για την ταχύτητα με την οποία οι Ιρανοί αναπτύσσουν ξανά τις δυνατότητες κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων τους και τους ρυθμούς με τους οποίους δραστηριοποιείται το Ιράν για να προστατέψει τις στρατιωτικές και πυρηνικές υποδομές του από επιθέσεις, υπογειοποιώντας τες.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε επίσης αυτή την εβδομάδα πως το Ιράν ίσως επιδιώκει την ανάπτυξη χημικών ή βιολογικών όπλων, αν και δεν έδωσε στοιχεία σχετικά με αυτό.

Μήνες έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν καταφέρει να οδηγήσουν σε σταθερή κατάπαυση πυρός για να ανοίξουν κανονικά τα Στενά του Ορμούζ και το Ιράν αρνείται να διαπραγματευτεί για το πυρηνικό του πρόγραμμα αν δεν προβούν οι ΗΠΑ σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού και αποδεχτούν μια σειρά από άλλους όρους.

Το Ισραήλ ετοιμάζεται για έναν νέο γύρο σύγκρουσης με το Ιράν και είναι σε επιφυλακή για νέες ιρανικές επιθέσεις, ανέφεραν στο CBS News οι εν λόγω πηγές. Η κυβέρνηση Νετανιάχου θα προτιμούσε να αρχίσει μια νέα κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ, μα οι πηγές είπαν στο CBS News πως παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ θέλει να διατάξει νέα στρατιωτική επιχείρηση και, αν το κάνει, τι είδους θα είναι αυτή. Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ διατηρούν σημαντική στρατιωτική ισχύ στην περιοχή, με δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικούς και δύο αεροπλανοφόρα, συν τα συνοδευτικά τους- δεκάδες πολεμικά πλοία και αεροσκάφη.