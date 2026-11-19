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Ο ψηλότερος ουρανοξύστης του Ριάντ, όπου εδρεύει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, χτυπήθηκε σε επίθεση των Χούθι την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας, επίθεση των Χούθι σε πύργο στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Ριάντ προκάλεσε υλικές ζημιές σε πολλούς ορόφους του και σε κοντινά κτίρια, μα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο SPA. Δεν αναφέρθηκε ποιος ακριβώς ήταν ο πύργος, μα φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το SPA έδειχνε τον PIF Tower.

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Footage circulating reportedly showing the moment a projectile struck the PIF Tower in Riyadh. https://t.co/A6eh2NEbaw — MenchOsint (@MenchOsint) November 19, 2026

Οι Χούθι είπαν ότι στοχοποίησαν το χρηματοοικονομικό κέντρο του Ριάντ δύο φορές την Πέμπτη, την αυγή και το βράδυ. Επίσης υποστήριξαν ότι είχαν επιτεθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Καλίντ» στο Ριάντ, στην αεροπορική βάση Χαμίς Μουσάιτ στη νότια Σαουδική αραβία και στη SADAF Petrochemical Company στο Τζουμπάιλ. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις αυτές.

Το υπουργείο Εξωτερικών του βασιλείου είπε ότι διατηρούσε το δικαίωμα να λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να υπερασπιστεί την κυριαρχία του και να προστατέψει τους πολίτες του, καθώς και τα εθνικά περιουσιακά στοιχεία.

Το Reuters μετέδωσε πως, σύμφωνα με τρεις πηγές, το κτίριο επλήγη από πύραυλο.

Με πληροφορίες από Reuters