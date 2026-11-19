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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Πέμπτη στο NBC ότι είχε συζητήσει το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ κατά την επίσκεψή του στην Κίνα και συμφώνησαν πως είναι καλό να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας.

«Μιλήσαμε για την SI, και συμφωνήσαμε ότι θέλουμε- ασχολούμαστε πολύ με την SI, ξέρετε, μα νομίζουμε ότι το να υπάρχουν δικλίδες ασφαλεάις, τουλάχιστον σε ελάχιστη βάση, είναι κάτι θετικό» είπε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας τον όρο SI (Super Intelligence), τον οποίο προτιμά για την ΑΙ.

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Ερωτηθείς για το τι σημαίνει «ελάχιστη βάση», είπε ότι «δεν μπήκαμε σε διαδικασία ορισμών».

Με πληροφορίες από Reuters